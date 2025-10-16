Les produits vietnamiens conquièrent le marché numérique mondial

Dans un contexte où le commerce mondial se numérise à grande vitesse, les produits "Made in Vietnam" confirment leur attractivité et leur compétitivité croissantes sur les plateformes de commerce électronique internationales. D’Amazon à Alibaba, de plus en plus d’entreprises vietnamiennes exploitent efficacement ce canal d’exportation en ligne, élargissant leur présence et affirmant la marque vietnamienne sur la scène mondiale.

Photo : CTV/CVN

Une croissance spectaculaire sur le marché numérique

Au cours des cinq dernières années, le nombre de produits vietnamiens proposés sur Amazon a augmenté de plus de 300%, atteignant près de 18 millions d’articles. En quelques mois seulement, certaines entreprises ont réussi à conclure des contrats d’exportation de plusieurs millions de dollars.

Selon Nguyên Thi Phuong Uyên, directrice marketing d’Alibaba.com Vietnam, "le commerce électronique transfrontalier devient un canal d’exportation stable et efficace pour les entreprises vietnamiennes". D’après les données d’Alibaba.com, au deuxième trimestre 2025, les recherches de produits "Made in Vietnam" ont fortement progressé : +172% pour la chaussure, +94% pour l’emballage et l’impression, +84% pour les produits agricoles, +71% pour les produits alimentaires et les boissons, et +68% pour les cosmétiques.

Des marques vietnamiennes telles que King Coffee, AnEco, Sunhouse ou Lafooco se sont déjà imposées sur les vitrines internationales, illustrant la montée en puissance du label vietnamien dans l’économie numérique mondiale.

Les entreprises vietnamiennes tirent parti du commerce en ligne

L’expérience réussie de nombreuses entreprises montre que le commerce électronique ouvre une voie nouvelle, efficace et durable pour les exportations vietnamiennes.

La société SUKAVINA Co., Ltd a réalisé plus de 200.000 dollars de chiffre d’affaires à l’exportation après seulement sept mois sur Alibaba.com et a signé deux contrats d’une valeur totale de 2,5 millions de dollars avec le Japon et l’Inde.

De son côté, V.KAUS Co., Ltd (ancienne province de Binh Duong, Hô Chi Minh-Ville aujourd'hui), après trois ans d’activité en ligne, est passée du commerce pur à l’investissement dans une usine de transformation de fruits séchés pour répondre à la demande croissante de clients d’Europe, des États-Unis, du Canada et du Japon. Son chiffre d’affaires à l’exportation atteint désormais environ 500.000 dollars par mois.

Dans le secteur des biens de consommation, Saigon Cosmetic Corporation (SCC) illustre l’efficacité du commerce en ligne dans l’accès rapide aux marchés exigeants. Après avoir ouvert des boutiques officielles sur Amazon et Shopee Global, les ventes à l’exportation en ligne de SCC ont progressé de plus de 30% par an, les commandes internationales représentant environ 20% de son chiffre d’affaires total. Pour son directeur marketing Vuong Ngoc Dung, la clé du succès réside dans la standardisation des emballages, des normes de qualité et du storytelling adapté au langage numérique.

Un marché à fort potentiel pour les produits vietnamiens

Photo : VNA/CVN

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, la taille du marché vietnamien du commerce électronique dépasse aujourd’hui 25 milliards de dollars, soit une hausse de 20% par rapport à l’année précédente. Ce secteur représente près de 10% du total des ventes au détail de biens et services de consommation, plaçant le Vietnam au 3e rang de l’Asie du Sud-Est. D’ici 2030, ce chiffre pourrait atteindre 63 milliards de dollars, ouvrant de vastes perspectives de croissance pour les exportations vietnamiennes.

Pour Nguyên Dinh Tùng, président du groupe Vina T&T et vice-président de l’Association vietnamienne des fruits et légumes, la "légitimité de la marque" est un levier essentiel pour accroître la valeur et la reconnaissance des produits vietnamiens. Lorsque la production reste fragmentée et les normes inégales, il est difficile de créer une identité forte à l’international. En revanche, des marques clairement définies, avec une traçabilité transparente, peuvent atteindre des prix plus élevés et conquérir les marchés les plus exigeants.

De son côté, Nguyên Minh Duc, secrétaire général adjoint de l’Association vietnamienne du commerce électronique, estime que les entreprises doivent renforcer leurs compétences numériques, former de jeunes équipes maîtrisant les opérations internationales et adopter l’intelligence artificielle (IA) pour automatiser la gestion, réduire les coûts et élargir leurs marchés.

Des politiques pour accompagner la transformation numérique

Considérant le commerce électronique comme un pilier stratégique du plan de développement 2026–2030, le ministère de l’Industrie et du Commerce met en œuvre plusieurs mesures pour bâtir un écosystème d’exportation numérique durable, aidant les entreprises vietnamiennes à renforcer leur compétitivité et à réduire les coûts intermédiaires.

Selon Lai Viêt Anh, directrice adjointe du Département du commerce électronique et de l’économie numérique, trois axes prioritaires sont déployés. Ce sont de parfaire le cadre institutionnel et juridique pour le commerce électronique transfrontalier ; de développer des plateformes numériques nationales et de soutenir les entreprises par secteur d’activité.

Le ministère exploite déjà plusieurs plateformes du système national de promotion commerciale numérique, telles que iTrace247 (traçabilité), Vietrade CRM, Vietrade Map, Vietrade Edu et Smart B2B. L’intégration d’iTrace247 avec le système des douanes et le certificat d’origine électronique (e-C/O) permettra de simplifier les procédures, réduire les coûts et renforcer la transparence des dossiers d’exportation.

Lai Viêt Anh souligne qu’"une exploitation efficace du commerce électronique pour l’exportation nécessite la coopération étroite de trois piliers : entreprises – services commerciaux à l’étranger – autorités de régulation. Les entreprises doivent standardiser leurs produits et leurs données ; les services commerciaux jouent le rôle de pont numérique, en fournissant des informations de marché et des alertes techniques ; tandis que les autorités se concentrent sur l’amélioration du cadre juridique et la connexion des données publiques".

Selon elle, la transformation numérique ne se limite pas à un changement technologique : elle permet au Vietnam de raconter sa propre histoire au monde - celle d’une production fondée sur la qualité, la transparence et la confiance.

VNA/CVN