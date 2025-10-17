Le Vietnam adopte l’impôt minimum mondial pour attirer des investissements de qualité

L'adoption par le Vietnam de l'Impôt Minimum Mondial (IMM) est un pas stratégique qui démontre sa responsabilité et son alignement proactif sur les normes internationales.

L'ajustement politique est essentiel pour que le pays puisse à la fois conserver les investisseurs et concrétiser son objectif d'améliorer la qualité des flux de capitaux à l'avenir.

Conformément au décret n° 236/2025/ND-CP du gouvernement, le Vietnam appliquera officiellement l'IMM de 15% à partir du 15 octobre 2025 aux entreprises à investissement direct étranger (IDE), dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 750 millions d'euros. Cette nouvelle politique permet au Vietnam de s'adapter rapidement aux normes fiscales mondiales, déjà adoptées par plus d'une centaine de pays.

Le Vietnam est depuis longtemps considéré comme une destination attractive pour les investisseurs étrangers. Sur les neuf premiers mois de l’année 2025, le pays a approuvé 2.926 nouveaux projets d’IDE en provenance de 82 pays et territoires. Bien que le montant total des capitaux enregistrés ait atteint 12,39 milliards de dollars, soit une légère baisse de 8,6%, l’augmentation du nombre de projets reflète un intérêt soutenu, notamment de la part des petites et moyennes entreprises.

Jusqu’à présent, le Vietnam propose de nombreuses incitations fiscales, ce qui faisait chuter l'impôt effectif des entreprises à environ 12,5%, en dessous du seuil mondial. Or, de nombreux groupes multinationaux ont utilisé ces incitations, souvent combinées à des mécanismes de transfert de prix, pour minimiser leurs obligations fiscales.

Cette pratique créait une distorsion de concurrence pour les entreprises sans réseau mondial. Un rapport du ministère des Finances en 2023 a révélé que 56% des entreprises à investissement direct étranger (IDE) déclaraient des pertes, malgré l'augmentation de leurs revenus et de leurs actifs. Plus de 5.000 entreprises affichaient même un capital propre négatif, signalant un risque de "pertes factices, bénéfices réels" par le biais du transfert de prix.

L'application de l'IMM aura un "double effet" : elle établira l'équité entre les entreprises d’IDE et contribuera à prévenir l'érosion de la base fiscale. Les entreprises qui ne bénéficieront plus d'avantages fiscaux devront payer l'impôt supplémentaire au fisc vietnamien pour garantir le taux minimum de 15%.

Selon le Dr. Lê Quang Minh de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, l'IMM réduit l'attrait des paradis fiscaux et oblige les pays à se concurrencer sur des facteurs plus durables que les taux d'imposition bas. Cette politique renforce l'image du Vietnam en tant qu'environnement d'investissement transparent et équitable. De plus, elle réaffirme la souveraineté fiscale du Vietnam et augmente les recettes budgétaires.

L'IMM devrait entraîner un changement dans la structure des flux d'IDE. Les projets uniquement basés sur les avantages fiscaux devraient diminuer. En revanche, le Vietnam deviendra plus attrayant pour les investisseurs stratégiques qui recherchent l'efficacité de la production, la capacité d'innovation et la qualité des ressources humaines. Les capitaux devraient se concentrer sur les secteurs de la haute technologie, de la R&D et de la production verte, conformément à l'orientation du développement durable du Vietnam.

Le Vietnam a déjà mis en œuvre plusieurs mesures importantes, notamment la Stratégie de coopération en matière d'investissement étranger pour la période 2021-2030, qui se concentre désormais sur la qualité des projets dans les domaines prioritaires. Le pays s'efforce également d'améliorer son cadre institutionnel, de créer un fonds de soutien à l'investissement et de développer activement ses infrastructures de transport et d'énergie.

Lors des récentes réunions avec des investisseurs étrangers, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a affirmé l'engagement du gouvernement à créer des conditions favorables et à accompagner les partenaires et investisseurs internationaux dans la promotion d'une coopération d'investissement efficace et durable.

