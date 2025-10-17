Le Vietnam s’inspire de l’expérience britannique pour ses centres financiers

Une délégation de la Cour populaire suprême du Vietnam, conduite son président Lê Minh Tri, a effectué du 13 au 16 octobre (heure locale), une visite de travail au Royaume-Uni.

La visite visait à établir des relations de coopération avec la Cour suprême du Royaume-Uni, à étudier la structure et le fonctionnement du système judiciaire britannique, à recueillir des expériences sur le règlement des différends commerciaux, en particulier au sein de la place financière internationale, ainsi qu'à explorer les pratiques en matière de jurisprudence et de formation judiciaire.

Lors de sa séance de travail avec Sir Robert Reed, président de la Cour suprême du Royaume-Uni, Lê Minh Tri a souligné l'importance de cette visite. Il a rappelé que le Vietnam est en cours d'élaboration d'une loi sur les tribunaux spécialisés pour ses futures places financières internationales, et a exprimé la grande estime du Vietnam pour l'expérience du Royaume-Uni, pays de common law reconnu pour son succès et sa réputation dans le règlement des litiges financiers internationaux.

Sir Robert Reed a affirmé la volonté de la Cour suprême du Royaume-Uni de partager ses expériences, notamment en matière d’élaboration de la loi sur les tribunaux spécialisés, en insistant sur les questions de compétence, le droit applicable, la langue de la procédure, l'exécution des jugements et la formation des juges.

Lê Minh Tri a également rencontré la Baronne Sue Carr, juge en chef de la Cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles et le juge Richard Snowden de la Cour d'appel britannique pour discuter du travail de jugement, de la formation des juges et des contenus spécialisés du projet de loi du Vietnam.

Lors de la rencontre avec Sir Alastair King, Lord-Maire de Londres, Lê Minh Tri a exprimé le souhait que la City of London continue de soutenir le Vietnam dans son ambition de devenir une place financière internationale solide et moderne. Le Lord-Maire a affirmé la volonté de partager son expérience et de coopérer, notamment dans l'application de la common law britannique, réputée pour son efficacité à réduire les coûts et à accélérer le traitement des différends.

Cette visite fructueuse s'inscrit dans le contexte du développement soutenu du partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni, approfondissant la coopération entre les Cours suprêmes des deux pays.

