Viettel se développe dans la logistique au Laos avec Unitel Logistics

Le groupe Viettel, industrie militaire et télécommunications (Viettel) a annoncé le 16 octobre le lancement d'Unitel Logistics au Laos, marquant ainsi son expansion stratégique dans le secteur de la logistique et des infrastructures de transport international, et sa transformation en une entreprise technologique mondiale.

Photo : Viettel/CVN

La cérémonie s'est déroulée en présence du général Phan Van Giang, ministre de la Défense du Vietnam, du lieutenant-général Khamliang Outhakaysone, ministre de la Défense du Laos, ainsi que de hauts représentants des deux ministères de la Défense.

Unitel Logistics est née d'une coopération stratégique entre Viettel Post (représentée par Viettel Post Laos) et Unitel. L'entreprise vise à devenir une plateforme logistique intégrée appliquant des technologies numériques complètes à la gestion et aux opérations de la chaîne d'approvisionnement.

La nouvelle marque se concentre sur les services de logistique, l'entreposage, le transport multimodal international et le e-commerce transfrontalier, afin de répondre à la demande croissante de transport de marchandises entre le Vietnam, le Laos et les pays voisins.

Ce lancement fait suite à l'accord de coopération conclu le 8 octobre entre Viettel Post Laos et Unitel visant à développer une chaîne logistique nationale au Laos. Les deux parties construiront un réseau de transport, un système d'entrepôts, des centres de consolidation et des itinéraires transfrontaliers, offrant des services de bout en bout sur la plateforme technologique de Viettel. Selon ce modèle, Viettel Post Laos gère le segment du kilomètre intermédiaire, tandis qu'Unitel se charge de la livraison du premier et du dernier kilomètre.

Dans un premier temps, Unitel Logistics investira dans des infrastructures nationales, notamment des centres logistiques majeurs à Oudomxay, Vientiane et Savannakhet, des entrepôts sous douane aux frontières avec le Vietnam, la Thaïlande et la Chine, et plus de 1.500 points de service répartis dans toutes les provinces et villes, doublant ainsi la taille actuelle du marché. Un réseau de transport multimodal combinant route, rail et air reliera directement les pôles économiques régionaux.

Ce projet crée une nouvelle dynamique de croissance au-delà du secteur des télécommunications, positionnant Unitel comme une entreprise multiservices à fort impact économique et social. Unitel Logistics vise un taux de croissance annuel moyen de 32% entre 2025 et 2033. Ses ambitions majeures incluent : réduire les coûts logistiques du Laos à 15% du PIB ; renforcer la compétitivité nationale et attirer les investissements étrangers; créer plus de 30.000 emplois; étendre les infrastructures aux zones reculées, assurant ainsi l'accès à des services logistiques modernes et durables dans tout le pays.

Unitel Logistics illustre la solide coopération bilatérale entre les gouvernements et les ministères de la Défense du Vietnam et du Laos, élargissant la collaboration des télécommunications à la logistique, un pilier essentiel de l'économie numérique régionale. Lorsque le terminal 3 du port de Vung Ang sera opérationnel fin 2025, Unitel Logistics constituera un maillon essentiel du réseau commercial indochinois, facilitant l'accès des marchandises lao aux marchés mondiaux et soutenant les aspirations communes d'intégration et de prospérité.

VNA/CVN