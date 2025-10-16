Vers la création d’une Bourse de l’or au Vietnam

La Banque d’État du Vietnam (BEV) a organisé le 15 octobre, à Hanoï, un séminaire intitulé "Examen de la création d’une Bourse de l’or au Vietnam", sous l’égide du vice-gouverneur Pham Tiên Dung.

Cette rencontre visait à fournir des informations, échanger des expériences, recueillir des avis d’experts et consulter les politiques relatives à la création et au fonctionnement d’une Bourse de l’or (BDO) au Vietnam. Il s’agit d’une étape importante dans le processus de perfectionnement du cadre juridique et des infrastructures du marché de l’or, en vue d’une mise en œuvre prudente, transparente, sûre et efficace, contribuant à la stabilité du marché de l’or et de l’économie nationale.

Selon le vice-gouverneur Pham Tiên Dung, au cours des dernières années, le marché vietnamien de l’or a traversé plusieurs phases. Grâce à la détermination du gouvernement et de la Banque d’État, notamment depuis la promulgation du Décret N°24/2012/ND-CP sur la gestion des activités liées à l’or, ce marché est progressivement entré dans un cadre réglementaire strict, contribuant à la stabilité macroéconomique.

Conformément à la directive du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, mentionnée dans le communiqué N°211-TB/VPTW du 30 mai 2025 sur les mécanismes et politiques de gestion efficace du marché de l’or, la BEV a soumis au gouvernement le Décret N°232/2025/ND-CP, promulgué le 26 août 2025, modifiant et complétant certaines dispositions du Décret 24. Parallèlement, la Circulaire N°34/2025/TT-NHNN, publiée le 9 octobre 2025, en précise les modalités d’application. Ces textes constituent une base juridique essentielle pour les activités d’importation, de production, de commerce et d’échange d’or sur le marché intérieur.

Dans cette continuité, l’étude de la création d’une Bourse de l’or s’inscrit dans une politique globale visant à perfectionner les institutions du marché de l’or, conformément aux orientations du secrétaire général du Parti, du Premier ministre et des autorités compétentes. L’objectif est de mobiliser les ressources en or détenues par la population, de rendre les transactions plus transparentes, de limiter les échanges informels et de renforcer le rôle de gestion de l’État dans ce domaine.

La mise en place d’une telle Bourse permettra également de disposer d’une base de données transparente, utile pour l’analyse, la prévision et l’élaboration des politiques économiques et monétaires. Les informations collectées et traitées en temps réel constitueront un canal complémentaire précieux pour la conduite de la politique monétaire nationale.

Selon le calendrier prévu, la BEV soumettra en octobre un rapport au gouvernement sur la mise en œuvre expérimentale de cette Bourse de l’or.

Dao Xuân Tuân, directeur du Département de gestion des changes (BEV), a affirmé que la création d’une bourse ou d’un marché de l’or sous la supervision de l’État est conforme à la réalité nationale, aux directives des dirigeants et à la législation en vigueur.

Dans un premier temps, il est envisagé d’établir une Bourse de l’or physique, servant de canal de distribution pour l’or brut importé et certifié, garantissant transparence et traçabilité. Par la suite, le Vietnam pourrait développer des produits dérivés et comptes en or, afin de mobiliser les ressources aurifères dormantes dans la population, de réduire la thésaurisation et de transformer l’or en source de capitaux pour l’investissement et la production.

Trois modèles de Bourse de l’or sont actuellement à l’étude. Il s’agit de la création d’une Bourse nationale de l’or, de l’intégration du négoce de l’or dans la Bourse des marchandises et de la mise en place d’une Bourse de l’or au sein d’un centre financier international.

Quel que soit le modèle retenu, l’objectif est de former un centre d’échanges moderne, transparent, doté d’infrastructures de paiement et de stockage conformes aux normes internationales, contribuant à stabiliser le marché de l’or, à réduire la "dollarisation dorée" de l’économie et à renforcer le développement du marché financier et monétaire vietnamien.

L’expérimentation de la Bourse de l’or sera menée en trois phases, dont les modalités précises seront ajustées en fonction des réalités du marché. Notamment, aucune interconnexion avec les bourses internationales d’or ne sera effectuée durant la période pilote, afin d’assurer une mise en œuvre sûre, contrôlée et adaptée aux conditions nationales.

