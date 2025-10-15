Le Vietnam et les États-Unis s’orientent vers un accord commercial réciproque

Le ministère de de l’Industrie et du Commerce a déclaré que le Vietnam souhaite continuer à collaborer étroitement avec les États-Unis pour promouvoir le processus de négociation d’un accord commercial réciproque de manière juste, équilibrée et mutuellement bénéfique.

Le Vietnam a considère toujours les États-Unis comme un partenaire stratégique de premier plan, a affirmé le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân au nouveau représentant adjoint au commerce des États-Unis, Bryan R. Switzer, lors de leur entretien téphonique, mardi 14 octobre (heure vietnamienne).

Les efforts communs pour faire avancer les négociations devraient également renforcer la compréhension mutuelle, consolider la confiance stratégique et contribuer au maintien de la stabilité et du développement durable des relations bilatérales, a plaidé le responsable qui est chef adjoint de la délégation vietnamienne chargée de négocier sur un accord commercial réciproque avec les États-Unis.

Le vice-ministre Nguyên Sinh Nhât Tân a félicité Bryan R. Switzer pour son approbation par le Sénat américain pour occuper le poste de représentant adjoint au commerce des États-Unis à partir du 19 septembre 2025.

Dans un entretien qualifié de franc, ouvert et constructif, les deux parties se sont réjouies du développement positif et substantiel des relations entre le Vietnam et les États-Unis dans tous les domaines, après 30 ans de relations diplomatiques, dix ans du partenariat global et plus de deux ans du partenariat stratégique global entre les deux pays.

La coopération économique, commerciale et d’investissement demeure le pilier principal et le moteur essentiel des relations bilatérales. En 2024, le commerce bilatéral a atteint près de 150 milliards de dollars ; les États-Unis étaient le deuxième partenaire commercial et l’un des marchés d’exportation les plus importants du Vietnam, et se positionnaient au 11e rang sur 142 pays et territoires investissant au Vietnam.

Le représentant adjoint au commerce des États-Unis, Bryan R. Switzer, a partagé une évaluation positive du processus de coopération actuel, affirmant que si certaines questions techniques doivent être discutées plus en détail, les négociations entre les deux parties se déroulent favorablement avec une coordination efficace à tous les niveaux (ministres, chefs négociateurs adjoints et groupes d’experts techniques).

Les deux parties ont convenu de continuer à maintenir des échanges réguliers et de redoubler d’efforts pour progresser vers un accord commercial réciproque conforme aux intérêts et aux priorités des deux pays.

VNA/CVN