Apple fabriquera son HomePod et un robot de table au Vietnam

Apple s’apprête à étendre ses opérations de fabrication au Vietnam, dans le cadre de sa stratégie d’expansion sur le marché de la maison connectée et de sa volonté continue de réduire sa dépendance à la Chine.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon Bloomberg, le géant technologique développe une nouvelle gamme d’appareils domestiques pour l’année prochaine, comprenant des caméras de sécurité intérieures et un écran conçu pour contrôler les appareils électroménagers et servir de centre de commande pour la maison. Un robot de table plus avancé, capable de se déplacer grâce à des moteurs et des capteurs, est prévu pour 2027.

Les trois produits devraient être fabriqués au Vietnam, marquant un changement majeur dans la façon dont Apple aborde une nouvelle catégorie de produits.

Jusqu’à présent, la société avait pour habitude de produire ses nouveaux appareils en Chine avant d’étendre la production ailleurs ou de la transférer vers un autre site.Pour le futur hub domestique et le robot à venir, Apple s’associe à BYD, une entreprise chinoise principalement connue pour ses véhicules électriques, mais de plus en plus impliquée dans la chaîne d’approvisionnement matérielle d’Apple.

BYD prendra en charge l’assemblage final, les tests et l’emballage, c’est-à-dire l’étape où les appareils sont assemblés, testés et préparés pour l’expédition vers les clients et les magasins de détail.

Apple prévoit également d’étendre la fabrication de ses iPad avec BYD au Vietnam. Le géant technologique produit déjà certains iPad, AirPods, Apple Watch, Mac et anciens modèles de HomePod dans le pays. Cette expansion souligne la confiance croissante d’Apple envers le Vietnam comme centre clé de production.

VNA/CVN