Les exportations vietnamiennes de poivre atteignent un niveau record

Les exportations de poivre ont maintenu une dynamique de croissance positive en fin d’année, contribuant à porter le chiffre d’affaires à l’exportation du poivre vietnamien en 2025 à un niveau record de 1,66 milliard de dollars.

>> Les exportations de poivre du Vietnam dépassent un milliard de dollars

>> L’industrie du poivre du Vietnam vise un chiffre d’affaires de plus de 1,5 milliard de dollars

>> Les exportations de poivre maintiennent une croissance supérieure à 25%

Photo : VNA/CVN

Selon les statistiques de l’Association vietnamienne du poivre et des épices (VPSA), en décembre 2025, le Vietnam a exporté 22.473 tonnes de poivre de toutes catégories, pour une valeur de 146,4 millions de dollars. Par rapport à novembre, le volume a progressé de 20,9% et la valeur de 20,5%, en glissement annuel, les hausses atteignent respectivement 47,2% et 45,5%.

Les États-Unis demeurent le premier marché d’exportation du poivre vietnamien en décembre, représentant 27,7% du volume total avec 6.233 tonnes, en hausse de 35,9% par rapport au mois précédent. Ils sont suivis par les Émirats arabes unis (2.302 tonnes), la Chine (2.179 tonnes), la Thaïlande (1.261 tonnes) et l’Allemagne (944 tonnes).

Sur l’ensemble de l’année 2025, les exportations vietnamiennes de poivre ont atteint 247.482 tonnes, dont 212.279 tonnes de poivre noir et 35.203 tonnes de poivre blanc, générant plus de 1,66 milliard de dollars. En comparaison avec 2024, le volume exporté a reculé légèrement d’environ 1,2%, tandis que la valeur a progressé de 26%, faisant de 2025 l’année au chiffre d’affaires le plus élevé jamais enregistré par la filière poivre vietnamienne.

S’agissant des marchés, l’impact des mesures de taxation réciproque a entraîné une baisse de près de 24% des exportations de poivre vers les États-Unis en 2025. Néanmoins, ce pays reste le principal importateur de poivre vietnamien, avec 55.082 tonnes, soit 22,3% du volume total annuel. Parmi les autres marchés clés figurent les Émirats arabes unis, avec 22.232 tonnes (9% du total, +35,6%), la Chine avec 19.923 tonnes (8,1%, +88%), l’Inde avec 12.499 tonnes (5,1%, +17,7 %), tandis que les exportations vers l’Allemagne se sont établies à 11.820 tonnes (4,8%), en baisse de 18,9 % sur un an.

Selon Hoàng Thi Liên, présidente de la VPSA, le Vietnam conserve sa position de leader mondial dans l’exportation de poivre et dispose encore d’importantes opportunités de marché. Toutefois, la filière fait face à des pressions croissantes, alors que des marchés comme l’Union européenne et les États-Unis renforcent leurs exigences en matière de production durable, de traçabilité et de réduction des émissions.

Dans ce contexte, l’association déploie des modèles d’agriculture régénérative conformes aux normes sur les résidus chimiques, en vue de développer une chaîne de valeur du poivre à faible empreinte carbone et plus durable.

Du côté des entreprises, Phan Minh Thông, président du conseil d’administration du groupe Phuc Sinh, a indiqué que, malgré un contexte international instable et une concurrence accrue, le poivre vietnamien a su préserver sa position sur le marché mondial grâce à une stratégie de développement claire et cohérente.

De nombreuses entreprises ont intensifié leurs investissements dans la transformation afin d’accroître la valeur ajoutée des produits exportés. En 2025, Phuc Sinh a notamment élargi les capacités de ses usines de transformation et développé de nouvelles gammes de produits à base de poivre destinées à l’exportation.

Parallèlement, en 2025, le Vietnam a importé 42.688 tonnes de poivre pour répondre aux besoins de transformation et de réexportation, pour une valeur de 266,2 millions de dollars. Par rapport à 2024, le volume importé a augmenté de 16,2% et la valeur de plus de 51%. Le Brésil demeure le premier fournisseur, avec 19.404 tonnes, représentant 45,5% des parts de marché, suivi du Cambodge et de l’Indonésie.

Outre le poivre, les exportations de cannelle du Vietnam ont également atteint un niveau record en 2025, avec près de 120.300 tonnes exportées pour une valeur d’environ 300 millions de dollars, en hausse de 20,4% en volume et de 9,4% en valeur par rapport à 2024. L’Inde reste le principal marché de destination de la cannelle vietnamienne.

VNA/CVN