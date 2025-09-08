Les exportations de poivre du Vietnam dépassent un milliard de dollars

Selon l’Association vietnamienne du poivre et des épices (Vietnam Pepper and Spice Association - VPSA), au cours des huit premiers mois de 2025, les exportations de poivre ont dépassé un milliard de dollars, le niveau le plus élevé depuis sept ans. Les prix du poivre se maintiennent à un niveau élevé en raison d’une offre limitée tandis que la demande mondiale reste stable.

À la fin août, le Vietnam avait exporté 166.510 tonnes de poivre, dont le poivre noir a représenté la majeure partie avec plus de 142.000 tonnes, pour 930,4 millions de dollars ; le poivre blanc a atteint près de 24.000 tonnes, rapportant 193,4 millions de dollars. Par rapport à la même période de l’an dernier, le volume exporté a reculé de 9,4%, mais la valeur a progressé de 28% grâce à une forte hausse des prix moyens à l’exportation.

Les États-Unis sont demeurés le premier marché du poivre vietnamien, bien que leurs importations aient chuté de plus de 31% en glissement annuel. En revanche, les exportations vers la Chine ont bondi de 58%, et des hausses notables ont également été enregistrées vers les Émirats arabes unis et l’Inde.

À l’inverse, le Vietnam a importé 34.524 tonnes de poivre au cours des huit premiers mois, pour une valeur de 215,3 millions de dollars, en forte augmentation en volume (+61,7%) comme en valeur (+143,5%). Le Brésil a été le principal fournisseur, suivi du Cambodge et de l’Indonésie.

Sur le marché intérieur, les prix du poivre ont augmenté de manière continue depuis la fin août, la récolte étant terminée et les stocks des ménages limités, tandis que les entreprises doivent encore s’approvisionner pour honorer leurs contrats. À court terme, les prix devraient continuer à évoluer à la hausse.

Par ailleurs, durant les huit premiers mois de l’année, le Vietnam a exporté 83.045 tonnes de cannelle pour un chiffre d’affaires de 210,4 millions de dollars, soit une hausse de près de 19 % en volume et de 32% en valeur. Les principaux débouchés ont été l’Inde, les États-Unis et le Bangladesh. Le pays a également importé plus de 3.100 tonnes de cannelle, principalement d’Indonésie et de Chine.

