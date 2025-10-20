L’industrie du poivre du Vietnam vise un chiffre d’affaires de plus de 1,5 milliard de dollars

Au cours des neuf premiers mois de 2025, l'industrie vietnamienne du poivre a continué de consolider sa position parmi les principaux produits agricoles, contribuant fortement au chiffre d'affaires national à l'exportation.

Malgré des signes positifs en termes de valeur, l'industrie du poivre est confrontée à des goulots d'étranglement en termes de variétés végétales et à la nécessité d'un développement durable pour maintenir sa dynamique de croissance à l'avenir.

Selon l'Association vietnamienne du poivre et des épices (VPSA), au cours des neuf premiers mois de 2025, le Vietnam a exporté plus de 1,26 milliard de dollars de poivre, soit une augmentation de 27,6% par rapport à la même période en 2024. Rien qu'en septembre, le volume des exportations a atteint 20.487 tonnes, soit 136,3 millions de dollars.

Malgré une valeur d'exportation élevée, la filière poivron reste confrontée à un obstacle majeur : la qualité des variétés. Selon une analyse de l'Institut des sciences agricoles et forestières des hauts plateaux du Centre, la sélection de nouvelles variétés de poivrons rencontre de nombreuses difficultés, affectant la productivité et la résistance aux maladies, notamment dans un contexte de changement climatique de plus en plus marqué.

Le Dr. Phan Viêt Hà, directeur adjoint de l'Institut des sciences agricoles et forestières des hauts plateaux du Centre, a déclaré qu’il faudrait des investissements systématiques dans les variétés de poivrons pour que la filière maintienne une productivité et une qualité stables dans les années à venir.

Les États-Unis demeurent le principal marché d'importation du poivre vietnamien, représentant 21,4% des exportations totales, atteignant 39.979 tonnes, malgré une baisse de 30,4% sur la même période. En revanche, la Chine a enregistré une hausse impressionnante de 73,3%, atteignant 15.353 tonnes, soit 8,2.% de part de marché.

Les Émirats arabes unis ont atteint 14 848 tonnes (en hausse de 12,8%), tandis que l'Inde et de nombreux pays européens ont maintenu une croissance stable. La structure du marché d'exportation évolue positivement, l'Asie et le Moyen-Orient devenant de nouvelles zones de consommation potentielles.

VPSA estime que la tendance à la hausse des prix du poivre sur le marché mondial et la reprise de la demande sur les principaux marchés continueront de soutenir les exportations au cours des derniers mois de l'année.

Même si la production pourrait ne pas augmenter sensiblement, les prix de vente élevés aideront l'industrie du poivre à maintenir un fort taux de croissance en valeur, visant à dépasser 1,5 milliard de dollars en 2025.

Texte et photo : Truong Giang/CVN