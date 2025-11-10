Les exportations de poivre maintiennent une croissance supérieure à 25%

Les exportations de poivre du Vietnam ont maintenu une forte croissance de plus de 25%, générant près de 1,4 milliard de dollars au cours des dix premiers mois de 2025.

Photo : VNA/CVN

Selon l’Association du poivre et des épices du Vietnam, le pays a exporté 19.430 tonnes de poivre en octobre, dont 16.464 tonnes de poivre noir et 2.966 tonnes de poivre blanc, pour une valeur totale de 129,5 millions de dollars. Bien que le volume et la valeur aient légèrement diminué par rapport à la même période de l’année dernière, ils ont progressé respectivement de 5,1% et 7,7% sur un an. Les prix moyens à l’exportation étaient de 6.443 dollars la tonne pour le poivre noir et de 8.392 dollars la tonne pour le poivre blanc.

Au cours des dix premiers mois de l’année, le Vietnam a exporté 206.427 tonnes de poivre, pour une valeur de 1,39 milliard de dollars. Ce volume est en baisse de 5,9% par rapport à la même période de 2024, mais la valeur a augmenté de 25,4 %. Les États-Unis sont demeurés le principal marché, avec 44.262 tonnes importées (21,4%), suivis des Émirats arabes unis, de la Chine, de l’Inde et de l’Allemagne.

Du côté des importations, le Vietnam a importé 37.783 tonnes de poivre, pour une valeur de près de 237 millions de dollars - une forte hausse en variation annuelle. Le Brésil est resté le principal fournisseur, représentant près de la moitié des importations.

Le Vietnam reste le leader mondial des exportations de poivre, mais la concurrence brésilienne s’intensifie. Le Brésil augmente sa production et bénéficie d’une monnaie plus faible et de coûts de transport plus bas.

Parallèlement, les exportations de cannelle ont également bien performé : 99.463 tonnes pour 249,5 millions de dollars, en hausse de 25,1% en volume et de 13,2% en valeur. Les principaux acheteurs étaient l’Inde, les États-Unis, le Bangladesh, les Émirats arabes unis et la Chine.

VNA/CVN