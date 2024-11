Les exportations du bois devraient frôler les 15,2 milliards d'USD en 2024

L’industrie vietnamienne de transformation et d’exportation du bois est en passe de dépasser son objectif d’exportation de 15,2 milliards d'USD pour 2024, en naviguant à travers des évolutions de marché complexes avec une adaptabilité stratégique.

Les statistiques du Département général des douanes du Vietnam ont montré que le chiffre d’affaires à l’exportation du bois du Vietnam au cours des 11 premiers mois de 2024 était estimé à plus de 14,6 milliards d'USD. Les experts du secteur ont déclaré que compte tenu des signes de reprise robuste du marché, les entreprises ont défini de manière proactive des plans de production et recherché de nouveaux marchés.

Photo : VNA/CVN

Selon le vice-président de l’Association de l’artisanat et de l’industrie du bois de Hô Chi Minh-Ville (HAWA), Nguyên Chanh Phuong, les États-Unis représentent désormais 54% des exportations du bois vietnamiennes. Cependant, les États-Unis présentent des défis permanents en raison des politiques de taxation des importations qui obligent les entreprises à rester sur leurs gardes. Les entreprises des principales localités productrices de bois comme Binh Duong, Dông Nai et Binh Dinh ont activement cherché des opportunités de marché.

Le président de l’Association du meuble de Binh Duong, Nguyên Liêm, a souligné les efforts des entreprises locales pour renforcer les expéditions, notamment en créant des produits innovants qui attirent les clients internationaux et en se tournant vers les canaux de commerce électronique, démontrant ainsi la flexibilité de leurs stratégies de vente. Parallèlement, les entreprises de la province de Dông Nai ont expédié leurs produits à 50 pays et territoires, les principaux marchés étant les États-Unis, l’UE, le Japon, la République de Corée et la Chine.

Depuis le début de l’année, les exportations du bois de la localité ont atteint 1,3 milliard de dollars, en hausse de 14,3% en glissement annuel. De plus, les experts ont plaidé pour un développement plus fort du marché intérieur. Le président de AA Corporation, Nguyên Quôc Khanh, a déclaré que le marché intérieur intérieur, comprenant les meubles et les matériaux de construction, est estimé à environ 10 milliards de dollars.

Avec une population de 100 millions d’habitants et une classe moyenne en pleine croissance, le marché intérieur présente un potentiel inexploité important. Le vice-président de l’Association vietnamienne d’intérieurs (VNIA), Vu Hông Cuong, a déclaré que les producteurs nationaux ont du mal à créer des identités et des marques de design distinctes, ajoutant que si les produits haut de gamme ont été importés d’Europe, les segments de milieu de gamme manquent de styles de design impressionnants. Il a suggéré qu’outre les marchés d’exportation, les entreprises devraient exploiter le marché intérieur et s’y implanter solidement.

Le président de l’Association vietnamienne du bois et des produits forestiers (VIFOREST), Dô Xuân Lâp, a souligné la nécessité pour les entreprises d’améliorer leur avantage concurrentiel grâce à cinq piliers : la technologie de production, la fabrication à faibles émissions, la gestion, la promotion commerciale et les normes de surveillance interne.

VNA/CVN