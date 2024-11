Les exportateurs de produits agricoles vietnamiens proactifs pour s'adapter aux défis

Les exportations agricoles devraient continuer à faire face à de nombreux défis liés aux nombreux changements dans les pays. Cependant, les exportateurs vietnamiens tentent toujours de trouver des orientations, de surmonter les difficultés et de trouver de nouvelles opportunités d'exportation.

Selon Phùng Duc Tiên, vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, les exportations de produits agricoles du Vietnam sont confrontées à cinq défis majeurs que sont la hausse des prix des matières premières, les coûts de transport et de logistique qui ne montrent aucun signe de diminution, les changements fréquents dans les politiques d'importation des pays partenaires, et les fluctuations des taux d'intérêt bancaires.

En ce qui concerne l'industrie de la pêche, celle-ci s'efforce de lever le "carton jaune" de la Commission européenne (CE) à l'encontre des produits vietnamiens, afin de rétablir leur accès aux marchés internationaux.

La demande sur les principaux marchés comme les États-Unis et l'Europe a fortement diminué en raison des effets de la récession économique et de la hausse de l'inflation, ce qui a poussé les consommateurs à réduire leurs dépenses. De nombreuses commandes provenant de ces marchés ont diminué de manière significative, affectant considérablement l'industrie du bois. Aux États-Unis, les entreprises vietnamiennes du bois sont confrontées à la possibilité d'enquêtes antidumping, notamment pour les produits originaires de pays tiers, comme le bois importé de Chine.

Malgré tous les défis, chaque secteur déploie ses propres efforts pour maintenir ses marchés.

Selon le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phùng Duc Tiên, appliquer les hautes technologies dans la production agricole constitue l'une des solutions importantes pour améliorer l'efficacité et la durabilité de la chaîne de valeur des produits agricoles. En outre, le développement agricole durable associé à la protection de l'environnement et à l'utilisation raisonnable des ressources naturelles augmentera la compétitivité des produits agricoles vietnamiens.

