Vingroup et PV Power s'associent pour développer une infrastructure énergétique verte

Le groupe Vingroup et la compagnie PetroVietnam Power (PV Power) ont signé un accord de coopération visant à mettre en place un réseau national de bornes de recharge pour véhicules électriques et à encourager l'adoption des énergies renouvelables, notamment par l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toits.

Forts d'une vision partagée du développement durable et d'un esprit de collaboration entre grandes marques vietnamiennes, Vingroup et PV Power mettront un accent particulier sur l'utilisation des produits et services de chaque partie, afin d'optimiser leurs potentiels, d'améliorer l'efficacité commerciale et de renforcer leur compétitivité.

Grâce à sa force dans le domaine de l'énergie, PV Power proposera des solutions d'approvisionnement en électricité verte et des solutions d'économie d'énergie pour Vingroup, élaborera un plan pour fournir à Vingroup de l'électricité à des prix compétitifs.

Pendant ce temps, Vingroup créera les conditions permettant à PV Power d'installer des systèmes d'énergie solaire sur les toits des usines, des bureaux et des infrastructures gérés par Vingroup et ses sociétés membres, ainsi que dans les zones urbaines à travers le pays.

Dans le domaine des bornes de recharge pour véhicules électriques, avec la création de la société V-GREEN spécialisée dans le développement de ces infrastructures avec des stratégies commerciales révolutionnaires, VinFast n'a cessé de s'étendre ces derniers temps.

Grâce à l'accord nouvellement signé, PV Power et ses partenaires produiront et fourniront à V-GREEN des équipements de haute qualité à des prix compétitifs. Et un réseau de 1000 bornes sera installé entre 2025 et 2030.

Nguyên Viêt Quang, vice-président et directeur général de Vingroup, a partagé : "Vingroup et PV Power partagent non seulement l'objectif de développement commercial durable, mais aussi la même vision de la transition verte et le même désir de contribuer au développement global du pays. Avec la synergie de PV Power sur les sources d'énergie et de Vingroup sur la technologie et l'écosystème des véhicules électriques, je pense que cette relation de coopération contribuera à créer une infrastructure d'énergie verte moderne, répondant aux besoins des utilisateurs d'aujourd'hui et de demain".

Lê Nhu Linh, directeur général de PV Power, a quant à lui déclaré : "L'accord de coopération entre Vingroup et PV Power promet de représenter une avancée majeure dans le développement des infrastructures de transport vertes et la promotion des énergies renouvelables, contribuant ainsi à l'objectif de zéro émission nette du gouvernement. J'espère qu'immédiatement après cette signature, les deux parties et les partenaires de PV Power commenceront à concrétiser et à unifier chaque contenu afin que les attentes communes se réalisent bientôt".

Actuellement, V-GREEN prévoit un réseau de 150.000 bornes de recharge pour voitures et motos électriques dans tout le pays. Avec la coopération de PV Power, l’expansion du réseau et la conversion à l’énergie verte devraient être fortement encouragées dans les prochaines années.

Texte et photo : Minh Thu/CVN