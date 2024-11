La spéculation est à l'origine de la flambée des prix de l'immobilier dans les grandes villes

La spéculation et la manipulation font partie des facteurs qui ont récemment gonflé les prix de l'immobilier dans les grandes villes, en plus de l'augmentation des coûts liés au terrain et de l'offre limitée, selon le ministère de la Construction.

Les statistiques du ministère ont montré que dans les grandes villes, dont Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, les prix des appartements ont continué d'augmenter au troisième trimestre de cette année d'environ 4 à 6%, soit de 22 à 25% par rapport au début de cette année. Dans certaines régions, les augmentations ont atteint 40% par rapport au trimestre précédent.

Il n'y a presque pas d'appartements proposés à un prix de vente inférieur à 25 millions de dôngs (986 USD) par mètre carré. Le marché n'a vu que l'offre et les transactions d'appartements avec des prix compris entre 25 et 50 millions de dôngs par m², les plus demandés, au prix de 50 millions de dôngs ou plus.

À Hanoï, le Zurich à Vinhomes Ocean Park dans l’arrondissement de Gia Lâm a un prix d'environ 46 à 55 millions de dôngs par m², Limi Prestige dans l’arrondissement de Nam Tu Liêm est à partir de 69 millions de dôngs, The Ninety Complex dans l’arrondissement de Dông Da est à partir de 60 à 75 millions de dôngs, The Sapphire – Vinhomes Smart City dans l’arrondissement de Nam Tu Liêm 47 à 67 millions de dôngs, et Viha Complex 107 Nguyên Tuân dans l’arrondissement de Thanh Xuân 75 à 97,2 millions de dôngs.

À Hô Chi Minh-Ville, le Diamond Centery dans l’arrondissement de Tân Phu se vend entre 61 et 73,3 millions de dôngs, le Stown Tham Luong dans le 12e arrondissement entre 29,8 et 43,5 millions de dôngs, l'Urban Green dans la ville de Thu Duc entre 52 et 59,7 millions de dôngs, le Glory Heights – Vinhomes Grand Park dans le 9e arrondissement entre 40 et 80 millions de dôngs, l'Aurora Phu My Hung dans le 7e arrondissement entre 88 et 90 millions de dôngs et le Beverly Solari – Vinhomes Grand Park dans le 9e arrondissement entre 46,83 et 65,6 millions de dôngs.

Les prix des villas et des maisons de ville dans les projets d'infrastructures en développement à Hanoï augmentent également, en raison du flux de trésorerie des investisseurs à long terme, à environ 160 millions de dôngs par m², soit une hausse de 3% sur le trimestre et de près de 7% depuis le début de cette année.

"Compte tenu de la demande de logements, la tendance à la hausse des prix des logements est inévitable", a déclaré Lê Dinh Chung, directeur général de la société immobilière SGO Homes.

"Cependant, une forte augmentation des prix des logements sur une courte période est inhabituelle. La principale cause de la montée en flèche des prix des logements est l'offre limitée et les coûts d'investissement élevés, ce qui incite les investisseurs à avoir des attentes de bénéfices plus élevées".

Nguyên Hoài An, directrice de CBRE Hanoi, a déclaré que c'était presque la première fois que le marché des appartements de Hanoï enregistrait une augmentation rapide des prix sur une période aussi courte.

Elle a ajouté qu'au cours de la dernière décennie, les prix des appartements à Hanoï avaient augmenté en moyenne de 5% par an, mais qu'ils avaient commencé à augmenter rapidement à partir de 2022.

Selon le président de l'Association vietnamienne des courtiers immobiliers (VARS), Nguyên Van Dinh, les récentes augmentations des prix des logements à Hanoï sont inhabituelles et déraisonnables, en particulier dans le contexte où l'économie nationale, le marché et les revenus ne se sont pas redressés. Ce phénomène pourrait être dû à l'impact des soi-disant "groupes d'intérêt".

"Les prix de l’immobilier montent en flèche, mais les transactions sont rares. Il peut s’agir d’une ruse avec un but précis", a déclaré Nguyên Van Dinh.

La spéculation et la manipulation font gonfler les prix de l’immobilier, en raison d’une pénurie d’offre. Ces dernières années, le marché n’a pas connu de nouveaux projets. L’offre de logements est à la fois insuffisante et de mauvaise qualité, associée à une structure de produits immobiliers déséquilibrée.

Ce n’est pas un bon signe pour le marché immobilier. Des prix de l’immobilier déraisonnables entraîneront de nombreuses conséquences, notamment une augmentation des coûts d’investissement et de production et une baisse de la compétitivité.

L’économiste Dinh Thê Hiên a déclaré qu’il n’y avait pas de marché où l’achat était gagnant, et s’est demandé pourquoi les prix continuaient d’augmenter dans un marché calme.

Dans son dernier rapport, le ministère de la Construction a souligné que la hausse des prix de l’immobilier était en partie due à la hausse des coûts liés au foncier, associée aux impacts du nouveau cadre de prix du foncier.

Plus précisément, les enchères de droits d’utilisation du foncier dans certaines zones ont vu des offres gagnantes bien supérieures aux prix initiaux en raison d’une mauvaise gestion, ce qui a permis aux investisseurs de s’entendre pour payer des prix élevés, puis d’abandonner les dépôts après avoir remporté l’enchère dans le but d’établir un niveau de prix virtuel dans la zone pour faire un profit.

Cela fera monter les niveaux de prix du foncier et de l’immobilier, ainsi que les coûts de développement immobilier, ce qui signifie que l’offre de logements diminuera.

La spéculation et la manipulation font également gonfler les prix de l’immobilier, les courtiers individuels et les spéculateurs profitant du manque de compréhension de la foule pour faire du profit.

Le ministère a déclaré qu’il s’agissait principalement d’individus opérant en tant que courtiers indépendants sans certificat. Ils se sont entendus pour faire monter les prix au-dessus des valeurs réelles afin de manipuler le marché, causant ainsi des dommages aux acheteurs et affectant la transparence du marché immobilier.

Le marché connaît également une grave pénurie de logements abordables pour les personnes à faibles revenus dans les grandes villes, les promoteurs étant toujours confrontés à des difficultés dans les procédures juridiques, le déblaiement des sites, l'accès au crédit et l'émission d'obligations d'entreprises.

Il faudra du temps pour que la Loi sur le foncier, la Loi sur le logement et la Loi sur les activités immobilières fonctionnent dans la réalité et suppriment ces obstacles afin de débloquer des ressources pour le développement du logement, a déclaré le ministère.

En outre, les récentes fluctuations des marchés boursiers, obligataires et de l'or ont conduit les investisseurs à transférer des liquidités vers le marché immobilier, en tant que valeur refuge potentielle.

Le ministère a déclaré qu'une combinaison de solutions doit être mise en œuvre pour éliminer les difficultés du marché immobilier et promouvoir son développement sain et durable, dans lequel l'accent sera mis sur la stimulation de l'offre.

