Exportations record : le poivre vietnamien franchit le milliard d'USD

Photo : VNA/CVN

Ce chiffre représente une hausse de 7,7% en volume et de 9,1% en valeur par rapport au mois précédent, et bien que le volume ait diminué de 4,8% par rapport à l'année dernière, la valeur, elle, a bondi de manière spectaculaire de 65,3%.

De janvier à octobre, les exportations totales ont atteint 218.732 tonnes, pour un chiffre d'affaires impressionnant de 1,11 milliard d'USD. Cette performance, en hausse de 47% en valeur malgré une légère baisse de 3% en volume, marque un tournant historique : c’est la première fois en dix ans que les exportations de poivre vietnamiennes dépassent la barre du milliard de dollars. Le secteur vise désormais un record annuel de 1,3 milliard d'USD.

L’élément clé de cette réussite réside dans l'augmentation du prix moyen à l'exportation, qui a grimpé de 51,5% sur un an pour atteindre 5.077 USD la tonne, renforçant la compétitivité du poivre vietnamien sur les marchés internationaux.

Les États-Unis confirment leur statut de premier marché pour le poivre vietnamien, représentant 29,3% du volume exporté et 30,4% des recettes. Derrière eux, l’Allemagne et les Émirats arabes unis occupent les deuxième et troisième places. Les Pays-Bas, la Républiaue de Corée, la Russie et la Thaïlande affichent également une croissance remarquable, avec des hausses à deux chiffres.

Une qualité supérieure et une vision durable

Avec des prévisions de production de 170.000 tonnes pour la prochaine saison, les agriculteurs vietnamiens adoptent de plus en plus des pratiques agricoles biologiques pour optimiser leurs rendements tout en respectant l'environnement. Le secteur compte près de 200 entreprises de transformation, dont 15 grands exportateurs qui contrôlent 70% du marché, et bénéficie d’infrastructures modernes et d’investissements étrangers.

La signature récente de l’Accord de partenariat économique global (CEPA) entre le Vietnam et les Émirats arabes unis, le 28 octobre à Dubaï, constitue une avancée majeure. La suppression des droits de douane sur 99% des exportations vietnamiennes vers les Émirats ouvre la voie à une expansion significative vers le Moyen-Orient, un marché en pleine croissance.

Le poivre vietnamien, désormais associé à une qualité supérieure et une vision durable, continue de consolider sa position sur le marché mondial, tout en ouvrant de nouvelles opportunités pour l’agriculture nationale.

VNA/CVN