Le premier parc industriel pharmaceutique du Vietnam sera construit à Thai Binh

Avec un coût total de 3,8 billions de dôngs (149,5 millions d'USD), le parc sera développé sur une superficie de 334 ha qui s’étend sur trois communes de Trang Bao Xa, An Vinh et Dông Hai. La construction devrait commencer l’année prochaine.

Le parc sera le premier du genre au Vietnam, axé sur la production et la fourniture de médicaments et d’équipements et produits médicaux pour la demande intérieure et les exportations. Il devrait apporter une contribution importante au développement global du secteur de la santé au Vietnam.

Le parc comprendra des instituts de recherche et développement, une zone de biotechnologie, des entrepôts, des centres logistiques, des zones commerciales qui présenteront des produits médico-pharmaceutiques, ainsi que des zones de formation et d’incubation de start-up dans l’industrie pharmaceutique et biologique.

Il devrait fournir des emplois à 18.000 personnes lorsqu’il sera opérationnel et attirer des investissements d’une valeur de 800 millions d'USD d’ici 2027 et de 1,2 milliard d'USD de 2028 à 2030.

Certaines sociétés pharmaceutiques des États-Unis, de la République de Corée, de Suisse, d’Allemagne et d’Inde ont exprimé leur intérêt à établir des usines dans le parc.

Le développement du parc fait partie de la stratégie et du programme nationaux de développement de l’industrie pharmaceutique et de production nationale de matières médicinales jusqu’en 2030, avec une vision jusqu’en 2045.

Il fait également partie du plan de développement de la province de Thai Binh pour la période 2021-30 avec une vision jusqu’en 2050, approuvé par le Premier ministre.

VNA/CVN