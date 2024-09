L’industrie du bois vise 15,2 milliards d'USD à l’export mais des défis persistent

Photo : VNA/CVN

Trân Quang Bao, directeur du Département des forêts du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, a déclaré que les expéditions de produits clés avaient augmenté au cours de la dernière période, notamment les copeaux de bois (38%) et le bois et les produits en bois (plus de 20%), aidant l’industrie à gagner 8,75 milliards d'USD de revenus entre janvier et juillet.

Pression sur l’économie mondiale

Il a soutenu que les taux d’intérêt élevés, les tensions commerciales et les conflits militaires avaient exercé une pression sur l’économie mondiale, affectant la demande de bois et de produits en bois pour le reste de l’année.

Les principaux marchés d’exportation comme l’UE, les États-Unis, le Japon et la République de Corée sont confrontés à des vents contraires économiques et mettent en œuvre diverses mesures commerciales protectionnistes.

Bien que les États-Unis aient terminé leur enquête sur le contournement des droits de douane sur les produits d’armoires en bois importés du Vietnam, le pays renforcera les contrôles et les audits après dédouanement sur les marchandises, ainsi que poursuivra les mesures de défense commerciale pour soutenir les entreprises nationales, a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Selon le président de l’Association vietnamienne du bois et des produits forestiers, Dô Xuân Lâp, le fait que le Département américain du commerce n’ait pas reconnu le Vietnam comme une économie de marché signifie que les exportations vietnamiennes sont contestées par des enquêtes antidumping et compensatoires. En outre, les coûts de production réels des entreprises vietnamiennes ne sont pas reconnus, à la place, la "valeur de substitution" d’un pays tiers sera utilisée pour calculer la marge de dumping/subvention dans de tels cas.

En République de Corée, sa Commission du commerce a décidé de continuer à prélever une taxe antidumping comprise entre 9,78% et 32,28% sur le contreplaqué vietnamien au cours des cinq prochaines années.

Entre-temps, le Règlement européen sur les produits sans déforestation (EUDR) qui entrera en vigueur en décembre de cette année, créera à la fois des opportunités et des défis pour l’industrie.

Flexibilité dans la production

Selon Lê Minh Thiên, président de l’Association des produits forestiers de la province de Binh Dinh (Centre), si les entreprises s’adaptent à la réglementation, leur avantage concurrentiel sera renforcé sur ce marché. Cependant, leur incapacité à respecter l’EUDR signifie que leurs produits ne peuvent pas être vendus sur le marché et qu’elles devront sortir de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Malgré la haute saison des achats en fin d’année, l’instabilité à travers le monde ainsi que les coûts logistiques élevés auront un impact important sur le secteur du bois.

Dô Xuân Lâp a recommandé aux entreprises de se concentrer sur l’amélioration de leur capacité concurrentielle en se basant sur les cinq piliers que sont la technique et la technologie de production, la réduction des émissions, la transformation numérique, la promotion commerciale et l’élaboration de normes de supervision interne.

Nguyên Liêm, président de l’Association du meuble de Binh Duong (Sud), a déclaré que les entreprises devraient faire preuve de flexibilité dans leur production et leurs activités, tout en développant la technologie et la chaîne d’approvisionnement afin de croître de manière durable.

VNA/CVN