Des produits vietnamiens appréciés à un salon de marques privées aux États-Unis

Photo : VNA/CVN

Vingt-et-un exposants vietnamiens y ont présenté des aliments transformés, épices traditionnelles, produits agricoles de haute qualité et des boissons sur une surface de 200 m².

Hoàng Minh Chiên a déclaré que le salon offrait aux entreprises vietnamiennes une opportunité stratégique d'établir un partenariat durable sur ce marché potentiel. Le marché américain connaît une forte évolution vers des produits durables et respectueux de l'environnement. Cette tendance représente une opportunité importante pour les produits vietnamiens tels que le café, les épices naturelles, les fruits secs et les boissons à base de plantes.

Afin de répondre aux normes strictes de qualité et de sécurité du marché, les entreprises vietnamiennes ont adopté des pratiques de production internationales telles que l'analyse des risques et les points critiques pour leur maîtrise (HACCP), l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la conformité aux règles de la Food and Drug Administration (FDA).

Cette démarche aide le Vietnam à améliorer son avantage concurrentiel tout en renforçant la confiance des partenaires internationaux dans les produits vietnamiens.

Le salon a accueilli plus de 1.500 exposants de plus de 50 pays, rassemblant des milliers de détaillants et d'importateurs de premier plan du monde entier.

VNA/CVN