Le Vietnam est un marché clé dans le segment de l'immobilier de luxe de la région d’Asie-Pacifique

Le marché immobilier résidentiel du Vietnam attire l'attention des super-riches et des investisseurs, grâce à une forte croissance du PIB, un taux d'urbanisation élevé et un rôle clé dans la stratégie Chine + 1, selon un rapport publié le 25 novembre par le cabinet de conseil immobilier Knight Frank.

>> Les investisseurs japonais lancent des projets immobiliers à Dà Nang

>> Les capitaux étrangers affluent dans l’immobilier du Sud

>> L'immobilier vietnamien accueille la vague mondiale de transition verte

Photo : VNA /CVN

Selon des experts de Knight Frank, le taux de croissance du PIB devrait atteindre 6,1% en 2024, faisant du Vietnam la deuxième économie à la croissance la plus rapide de la région après l'Inde, contribuant ainsi à créer une trajectoire positive pour la reprise du marché immobilier.

Le prix des appartements de luxe à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï varient entre 5 400 dollars et 15 000 dollars/m², se rapprochant progressivement du marché mondial mais affichant toujours un potentiel de croissance exceptionnel. Les projets de développement d'autoroutes, de métro et d'aéroports améliorent constamment la connectivité et augmentent la valeur immobilière dans les zones urbaines émergentes.

Le rapport démontre que le portefeuille immobilier de haute qualité et à prix raisonnable au Vietnam, en particulier des projets dans le premier arrondissement et la ville de Thu Duc de Hô Chi Minh-Ville, où se sont implantés de nombreux bureaux et sièges d'entreprises, attire l'attention des investisseurs et experts étrangers.

Le taux de croissance économique exceptionnel et la position stratégique du Vietnam font du pays une destination attrayante pour des investisseurs et experts étrangers. Grâce à son portefeuille immobilier haut de gamme et à prix raisonnable, le marché immobilier du Vietnam est appelé à croître à long terme, a estimé Nguyên Truong Anh, directeur de la recherche de la société Knight Frank Vietnam.

Le rapport de Knight Frank évalue 15 marchés sur la base de cinq indicateurs: l'économie, les ressources humaines, la qualité de vie, l'environnement et les infrastructures, ainsi que les transports, pour aider les investisseurs et les futurs résidents à choisir des emplacements idéaux.

VNA/CVN