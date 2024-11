E-commerce transfrontalier - opportunités d'exportation pour les produits vietnamiens

L'e-commerce transfrontalier est devenu un canal d'exportation important, élargissant les marchés de consommation des produits vietnamiens. Cependant, les moyennes, petites et microentreprises (MPME) au Vietnam sont confrontées à de nombreuses difficultés et défis, ont déclaré les experts lors d’un forum sur le thème "E-commerce transfrontalier, opportunités d'exportation pour les produits vietnamiens", tenu le 26 novembre à Hanoi.

Lê Hoang Oanh, directrice du Département du commerce électronique et de l'économie numérique, a souligné qu'en 2023, le Vietnam a connu de fiers développements dans le domaine du commerce électronique. Selon un rapport d'Amazon Global Selling Vietnam, plus de 17 millions de produits d'entreprises vietnamiennes ont été exportés, la valeur des exportations a augmenté de 50% et le nombre de partenaires commerciaux de 40 %. Dans l'ensemble, le commerce électronique transfrontalier a bondi de 28,5 % par rapport à l'année précédente.

Le commerce électronique transfrontalier est un levier pour les exportations en ligne. Dans une enquête récente, 53% des entreprises participent à l'exportation via des plateformes de commerce électronique, 47% utilisent des sites Web ou des applications qu'elles ont elles-mêmes créés. En outre, 60% des entreprises ont admis que la valeur des biens importés et exportés via le commerce électronique représentait un taux de 10 à 30%, a indiqué Lê Hoang Oanh.

Les marchés connus pour les applications de commerce électronique destinées à l'exportation comprennent la République de Corée, qui représente 45%, le Japon 40%, la Chine 38%. Le nombre moyen d'acheteurs de produits vietnamiens a augmenté de 55%. Le nombre de produits vietnamiens disponibles sur la plateforme a crû de 24%.

Liu Liang, président de l'Association chinoise du commerce électronique du Yunnan, a déclaré que le Vietnam avait connu un développement remarquable dans le domaine du commerce électronique. Selon les données, un grand nombre de jeunes consommateurs et une forte demande internationale d'achats en ligne ont créé une relation complémentaire naturelle avec le marché chinois.

On voit que les produits vietnamiens forts, tels que les produits agricoles, l'artisanat, les vêtements et les chaussures, ont un grand potentiel sur le marché chinois. Par exemple, le fruit du dragon, la noix de cajou et les grains de café sont passés par la plateforme de commerce électronique transfrontalier du Yunnan et sont apparus sur les tables des consommateurs chinois. À l’avenir, grâce à l’optimisation de la logistique et des politiques, la part de marché de ces produits continuera de croître.

Selon Liu Liang, le Yunnan n'est pas seulement un pont entre la Chine et l'Asie du Sud-Est, c'est aussi un nœud important favorisant la coopération en matière de commerce électronique entre les deux pays.

Pour promouvoir la coopération commerciale entre le Vietnam et la Chine, il est nécessaire de construire un écosystème de commerce électronique plus complet, d'organiser davantage d'expositions transfrontalières sur le commerce électronique et de conférences sur les relations commerciales, d’innover dans les modèles de coopération, d'explorer de nouveaux modèles commerciaux, de promouvoir le commerce électronique vert, d'encourager les emballages respectueux de l'environnement et la logistique à faible émission de carbone.

VNA/CVN