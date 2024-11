Vietnam Airlines reconnue comme une ''Compagnie aérienne majeure 5 étoiles''

>> Inauguration du Centre d'information touristique du Vietnam en Inde

>> Vietnam Airlines scelle son partenariat avec Etihad Airways et Émirates

>> Saigontourist et Vietnam Airlines promeuvent le tourisme vietnamien





Photo : Vietnam Airlines/CVN

L'APEX attribue ce prix sur la base des évaluations des passagers concernant des millions de vols à travers le monde. Outre la qualité du service, cette année, Vietnam Airlines a également été saluée pour ses expériences de vol exceptionnelles.

Ce succès prolonge celui de 2023, lorsque Vietnam Airlines avait été désignée comme une ''Compagnie aérienne internationale 5 étoiles'' par l’APEX. Ce prix, valable pour deux ans, exige des compagnies aériennes qu'elles améliorent constamment l'expérience client pour maintenir et reconquérir ce titre. Cela témoigne non seulement des efforts de Vietnam Airlines pour élever l'expérience client, mais aussi de la position croissante de l'industrie aéronautique vietnamienne sur la scène internationale.

Partageant son enthousiasme à propos de cette récompense, Đặng Anh Tuấn, directeur général adjoint de Vietnam Airlines, a déclaré :

''Nous sommes ravis et fiers d'être reconnus par l'APEX comme une +Compagnie aérienne majeure 5 étoiles+ sur la base des avis de millions de passagers à travers le monde. Ce prix est le fruit des efforts incessants de notre compagnie nationale. Il constitue une motivation pour nous afin de continuer à améliorer la qualité de nos services et à offrir à nos clients les meilleures expériences de vol possibles. Nous remercions sincèrement nos clients pour leur confiance et leur fidélité envers Vietnam Airlines''.

Afin d'offrir des expériences de vol parfaites, Vietnam Airlines s'efforce constamment de moderniser ses services et ses produits. La compagnie possède l'une des flottes les plus jeunes et modernes d'Asie, comprenant des avions de pointe tels que le Boeing 787 Dreamliner, l'Airbus A350 et l'Airbus A321neo. En parallèle, elle optimise ses infrastructures aéroportuaires, adopte des carburants durables et collabore avec des compagnies internationales pour élargir son réseau et améliorer l'expérience client.

Vietnam Airlines est également fière d’être un ambassadeur des valeurs culturelles vietnamiennes. À travers ses publications, vidéos diffusées à bord et repas mettant en avant la gastronomie vietnamienne, la compagnie contribue à promouvoir l’image du Vietnam et à offrir à chaque passager un voyage unique à la découverte de la culture.

L’obtention du titre de ''Compagnie aérienne majeure 5 étoiles'' renforce la position de Vietnam Airlines parmi les grandes compagnies mondiales. Parmi les autres compagnies reconnues par l’APEX figurent Korean Air, Lufthansa et Delta Air Lines, toutes renommées pour leur qualité de service exceptionnelle.

Prix internationaux prestigieux

Vietnam Airlines a également accumulé de nombreux autres prix internationaux prestigieux, notamment : Meilleure compagnie aérienne asiatique pour la classe économique, Meilleure compagnie aérienne asiatique pour l'identité culturelle, Meilleure compagnie aérienne asiatique pour les services de cabine, Meilleure compagnie aérienne asiatique pour le magazine de bord. Tous décernés par les World Travel Awards.

Vietnam Airlines est classée parmi les 20 meilleures compagnies aériennes mondiales par Airline Ratings et parmi les 5 compagnies aériennes les plus ponctuelles d'Asie-Pacifique par l'organisation Cirium.

L’APEX, une organisation à but non lucratif, regroupe les principales compagnies aériennes du monde. Elle organise régulièrement des enquêtes et des évaluations de l'expérience client afin d'améliorer la qualité des services aériens. Chaque année, en partenariat avec l’International flight services association (IFSA) et Future travel experience (FTE), l’APEX classe les compagnies aériennes sur la base des retours des passagers. Les résultats sont collectés via son partenaire TripIt, une application de gestion de voyages reconnue mondialement.

Minh Phuong/CVN