Le Vietnam et le Danemark partagent une vue sur l’énergie renouvelable et durable

Dans le cadre de sa visite de travail au Danemark, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà travaillé le 25 novembre avec des responsables de l’Industrie danoise (DI), des groupes A.P Moller-Maersk et C.I.P et a assisté à une table ronde avec des entreprises danoises.

>> Lancement du concours de dessin "Le Danemark dans vos yeux 2024"

>> Promouvoir le développement durable et la coopération avec le Vietnam

>> La communauté vietnamienne au Danemark s'oriente vers le pays natal

Photo : VNA/CVN

Lors de la séance de travail avec la DI, le vice-Premier ministre a exprimé sa satisfaction devant les résultats de la coopération entre les deux pays et la présente la croissance d'entreprises danoises au Vietnam, leurs investissements s’élevant à deux milliards d’USD.

Le Vietnam est considéré comme un marché potentiel offrant de nombreuses opportunités d’investissement attractives. Avec une population nombreuse, une classe moyenne en développement et un engagement fort en faveur de la transition énergétique verte, le Vietnam est une destination idéale pour les investisseurs étrangers, notamment les entreprises danoises, a-t-il poursuivi.

Le Vietnam continuera d’améliorer son environnement des affaires et d’investissement, de perfectionner ses cadres juridiques pour créer des conditions favorables aux entreprises étrangères, a déclaré le vice-Premier ministre.

En recevant le CEO du groupe AP Moller-Maersk, Vincent Clerc, le dirigeant vietnamien a indiqué que la stratégie de développement du groupe danois était cohérente avec l'orientation du Vietnam vers une économie marine bleue, durable et intelligente. Il a exprimé son désir de coopérer avec AP Moller-Maersk pour développer des ports maritimes modernes et intelligents et améliorer la compétitivité de l'économie.

Investissements dans les projets d’énergie verte

Appréciant hautement le potentiel de développement du marché vietnamien, Vincent Clerc a exprimé la volonté d'investir dans des projets d'énergie verte au Vietnam, notamment dans la recherche et le développement de sources de carburants verts telles que l'hydrogène et l'ammoniac, et la construction d'infrastructures énergétiques pour desservir les ports maritimes verts.

En outre, le groupe danois s'engage également à accroître ses investissements dans le domaine de la logistique, en se concentrant sur le développement d'un système de transport multimodal, reliant efficacement différents types de transport tels que les chemins de fer et les voies navigables intérieures et côtières.

De son côté, la PDG du groupe C.I.P, Christina Sørensen a estimé que son groupe possédait une grande expérience en matière de projets d'énergie renouvelable. Le groupe gère actuellement 11 fonds d'investissement d'une valeur totale d'environ 25 milliards d'euros, axés sur des projets éolien, solaire et autres énergies vertes.

Au Vietnam, le C.I.P fait une étude sur le potentiel de développement de l'éolien offshore dans la province de Binh Thuân. Cependant, Christina Sørensen a proposé au Vietnam d’achever bientôt son cadre juridique, créant ainsi des conditions plus favorables aux investisseurs étrangers.

Les entreprises danoises participant à la table ronde, à savoir Vesta, Blue Water Shipping, Lego, Pandora, Orana, A.P. Moller Holding et Carlsberg, ont également exprimé un grand intérêt pour l'investissement dans des projets d'énergies renouvelables au Vietnam, notamment l'éolien offshore.

VNA/CVN