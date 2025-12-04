Les exportations de durians établissent un nouveau record

Les exportations de durians ont franchi un nouveau seuil historique, générant plus de 3,33 milliards de dollars sur les dix premiers mois de l’année, soit une hausse de 10,4% en glissement annuel, selon les dernières statistiques des Douanes.

Cette performance exceptionnelle propulse le durian au rang de premier contributeur aux recettes d’exportation du secteur agricole. Le marché chinois demeure le principal moteur de cette dynamique : il absorbe à lui seul 94,35% des volumes exportés, pour une valeur dépassant 3,14 milliards de dollars.

Malgré un ralentissement saisonnier en octobre, les ventes cumulées vers la Chine progressent de près de 14% sur un an. Le seul mois d’octobre a généré des recettes 2,7 fois supérieures à celles de l’année précédente, atteignant 572 millions de dollars.

D'après Dang Phuc Nguyên, secrétaire général de l’Association des fruits et légumes du Vietnam (Vinafruit), la filière résiste bien aux barrières techniques chinoises grâce à une qualité accrue et des prix compétitifs. En effet, le durian vietnamien se négocie en moyenne à 3.696 dollars la tonne, un tarif inférieur de 15% à celui de son concurrent thaïlandais. Grâce à cet avantage tarifaire et à des délais d’acheminement réduits, le Vietnam s’impose désormais comme le deuxième fournisseur de durian de la Chine, juste derrière la Thaïlande.

Pour maintenir cette dynamique face aux exigences techniques croissantes imposées par Pékin, la filière a engagé une modernisation rapide : restructuration des zones de culture, investissements massifs dans la chaîne du froid et le conditionnement, et renforcement des processus de traçabilité conformément aux normes du ministère de l’Agriculture.

Si la Chine reste de loin le premier débouché, d’autres marchés affichent également des signaux encourageants. Hong Kong, véritable hub logistique, voit ses importations bondir de près de 89%, tandis que le Japon et le Canada maintiennent une croissance à deux chiffres.

Toutefois, la dépendance quasi exclusive à la Chine, associée à l’effondrement des exportations vers la Thaïlande (-77%), incite les experts à la prudence. Ils appellent à une diversification des marchés et à un renforcement des normes sanitaires afin de sécuriser durablement cette source de revenus.

Portée par des perspectives favorables d’ici la fin de l’année, la filière anticipe un chiffre d’affaires potentiel de 4 milliards de dollars à l’horizon 2025. À ce jour, les exportations nationales de durians atteignent déjà environ 3,7 milliards de dollars sur les onze premiers mois de l’année. -

