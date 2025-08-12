Forte reprise des exportations vietnamiennes de durian

Les exportations vietnamiennes de durian connaissent un essor remarquable depuis mai, grâce aux efforts conjoints des autorités, des entreprises et des producteurs, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.

Photo : Hoài Thu/VNA/CVN

Entre mai et juillet 2025, plus de 207.000 tonnes de durian frais ont été exportées, réparties en 7.745 lots - soit un volume plus de dix fois supérieur à celui des quatre premiers mois de l’année. Dans le même temps, les exportations de durian congelé ont atteint près de 16.000 tonnes (560 lots), en hausse de 64,3% par rapport à la période précédente.

Afin de soutenir cette dynamique, le Vietnam prévoit de lancer une cartographie de la contamination au cadmium dans les zones de culture du durian. Selon Hùynh Tân Dat, directeur du Département de la production et de la protection des végétaux, cette initiative est une mesure centrale visant à garantir la sécurité sanitaire des aliments, à répondre aux exigences des marchés d'importation et à maintenir la croissance des exportations.

"C’est une condition indispensable pour consolider notre position sur le marché chinois et accéder à des marchés exigeants comme les États-Unis, l’Union européenne, le Japon ou la République de Corée", a-t-il souligné.

Hùynh Tân Dat a expliqué que cette cartographie reposera sur un échantillonnage à grande échelle des sols, de l’eau d’irrigation et des engrais. Les analyses, réalisées dans des laboratoires certifiés, permettront d’identifier les zones à risque. Les résultats seront numérisés et intégrés dans un système de gestion des zones de culture, offrant aux autorités, aux entreprises et aux agriculteurs un outil de prévention proactive des risques.

L’objectif n’est pas seulement de contrôler la qualité à la source, mais aussi d’anticiper les nouvelles normes du marché et de réduire le risque d’alertes techniques. Le projet débutera dans les principales régions productrices, en priorité dans le delta du Mékong, les régions du Sud-Est et des Hauts plateaux du Centre ayant enregistré peu d’alertes. À terme, le système sera étendu et régulièrement mis à jour.

En parallèle, des modèles d’amélioration des sols seront appliqués pour réduire la teneur en métaux lourds : utilisation d’engrais organiques, apport de chaux pour augmenter le pH, ou encore recours à des produits biologiques limitant l’absorption du cadmium par les plantes. Combinées à une réorganisation des zones de culture, ces mesures visent à garantir une qualité homogène et sûre, de la production à l’exportation.

VNA/CVN