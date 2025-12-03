Les exportations agro-sylvicoles et aquatiques battent le record de 2024

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a annoncé que la valeur totale des exportations de ces trois secteurs a atteint 64,01 milliards de dollars au cours des onze premiers mois de l’année, marquant une progression de 12,6% par rapport à la même période de l'année précédente. Ce chiffre historique a d’ores et déjà dépassé le record de 62,4 milliards de dollars enregistré sur l’ensemble de l'année 2024.

>> Les exportations de produits agro-sylvicoles et aquatiques en hausse

Photo : VNA/CVN

L'élan de croissance est généralisé, avec la majorité des sous-secteurs affichant des taux d'expansion robustes. La valeur des exportations de produits agricoles s'est établie à 34,24 milliards de dollars (+15%), tandis que les produits de la pêche ont atteint 10,38 milliards de dollars (+13,2%). Les produits de l'élevage ont également connu une forte progression à 567,4 millions de dollars (+16,8%), et les produits sylvicoles ont contribué à hauteur de 16,61 milliards de dollars (+5,9%). L'excédent commercial du secteur s'est fortement consolidé, atteignant 19,55 milliards de dollars sur les onze mois, soit une augmentation de 19% en glissement annuel.

Parmi les produits phares, le café se distingue comme le principal moteur de croissance. Les exportations ont totalisé 1,4 million de tonnes pour une valeur de 7,88 milliards de dollars, soit une envolée de 59,7% en valeur pour une augmentation de 14,1% en volume. Le prix moyen à l'exportation du café a bondi de près de 40%, reflétant une demande mondiale soutenue. De même, les exportations de fruits et légumes ont maintenu leur dynamique, s'établissant à 7,91 milliards de dollars (+19,5%), portées notamment par les marchés chinois et américain. Les noix de cajou et le poivre ont également affiché une croissance impressionnante de leur valeur, respectivement de près de 20% et plus de 23%, principalement grâce à une forte augmentation des prix internationaux.

Cependant, certains produits majeurs ont connu des difficultés. Les exportations de riz ont fortement chuté, avec un volume de 7,5 millions de tonnes et une valeur de 3,83 milliards de dollars, en recul de 11,5% en volume et de 27,7% en valeur sur un an. Le riz a été confronté à une concurrence accrue et à une volatilité des prix mondiaux. Le thé et le caoutchouc ont également enregistré des baisses de volume et de valeur.

Malgré ces contrastes, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a maintenu son objectif d'atteindre environ 70 milliards de dollars d'exportations pour l'ensemble de l'année 2025. Face à l'imposition de droits de douane compensateurs par les États-Unis, le secteur a mis en place un plan d'action visant à l'adaptation. Ce plan repose sur la diversification des marchés, le renforcement de la recherche scientifique et technologique, le développement des chaînes de valeur... afin de soutenir activement les entreprises dans l'ouverture des marchés et l'augmentation des échanges, en particulier avec le marché américain.

VNA/CVN