Le secteur agricole vise près de 70 milliards de dollars d’exportations en 2025

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement poursuit l’objectif d’un taux de croissance de 4% et d’une valeur d’exportation de 65 milliards de dollars pour les produits agricoles, sylvicoles et aquatiques, avec l’ambition d’approcher les 70 milliards de dollars en 2025, a annoncé le vice-ministre Phùng Duc Tiên lors d'une conférence de presse tenue le 4 novembre à Hanoï.

>> Sciences et technologies, moteurs d’une agriculture durable

>> Préparation proactive pour réduire les pertes liées aux catastrophes naturelles

>> Élever la valeur des produits agricoles vietnamiens

Photo : VNA/CVN

Cette perspective ambitieuse repose sur des résultats solides. En novembre 2025, les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques sont estimées à 5,8 milliards de dollars, soit une hausse de 8,4% sur un an. Sur les onze premiers mois de l’année, le total atteint 64,01 milliards de dollars, correspondant à une progression de 12,6%.

Les produits agricoles ont généré 34,24 milliards de dollars (+15%) ; les produits d’élevage 567,4 millions de dollars (+16,8%) ; les produits sylvicoles 16,61 milliards de dollars (+5,9%) ; et les produits aquatiques 10,38 milliards de dollars (+13,2%). Un autre fait marquant est la forte croissance des exportations de sel, en hausse de 93,1%, pour atteindre 11 millions de dollars.

Selon le vice-ministre Phùng Duc Tiên, pour atteindre l’objectif des 70 milliards de dollars, son ministère concentre ses efforts sur l’amélioration des cadres institutionnels et des politiques destinées à soutenir la croissance et les exportations. Les programmes, plans et stratégies sectoriels continuent d’être mis en œuvre de manière cohérente et efficace.

Les priorités portent sur la restructuration du secteur, l’amélioration de la productivité et de la qualité, ainsi que sur la garantie de la sécurité alimentaire, hydrique et écologique.

VNA/CVN