Dak Lak

La "capitale du durian" Krong Pac entre en effervescence

Krông Pac, dans la province de Dak Lak, considérée comme la "capitale du durian", entre dans une excellente saison de récolte. Des foyers agricoles y ont engrangé des milliards de dôngs, faisant de la Nationale 26 l’axe le plus animé des Hauts plateaux du Centre, désormais surnommé la "route du durian".

>> Diversifier les marchés pour le durian vietnamien

>> Les exportations malaisiennes de durian sont stratégiquement positionnées pour croître

>> Forte reprise des exportations vietnamiennes de durian

Photo : VNN/CVN

En ce début du mois de septembre, les agriculteurs de Krông Pac, "capitale du durian", récoltent activement les fruits de 2025. Cette saison est considérée comme la plus stable depuis de nombreuses années.

Une bonne récolte

La famille de Lê Công Lôc (né en 1972, domicilié dans le village 6B de la commune de Krông Pac) a planté 100 durians, avec un rendement de 15 tonnes de fruits pour la récolte 2024. Cette année, grâce au climat favorable et à son expérience de soins, Lôc estime qu’il récoltera environ 20 tonnes. Depuis le début de la saison, le prix du durian a atteint près de 60.000 dôngs/kg. Après déduction de toutes les dépenses, sa famille a gagné environ un milliard de dôngs.

"La saison du durian de cette année a rapporté à de nombreuses familles du village 6B entre 500 millions et un milliard de dôngs. Comparés aux poivriers d'autrefois, les durians offrent un revenu bien plus rentable et durable. Cette plante a apporté une vie prospère non seulement à ma famille, mais aussi aux villageois", a expliqué Lôc.

Photo : VNN/CVN

De même, le jardin de durians de la famille de Nguyên Huong (village 6B, commune de Krong Pac) est également en période de récolte, promettant de produire près de 12 tonnes de fruits. Cet homme estime un bénéfice d’environ 600 millions de dôngs.

Une "route du durian"

La récolte du durian à Krông Pac bat son plein. La route nationale 26, dont le tronçon d’environ 28 km qui relie le quartier de Tân Lâp à la commune de Krông Pac, est devenu une véritable "route du durian", où des milliers de véhicules de transport et des commerçants s’affairent chaque jour. De plus, la densité des points d’achat confirme l’attrait de ce fruit exotique.

Nguyên Xuân Bang (né en 1982), commerçant spécialisé dans l’achat de durian depuis de nombreuses années dans la province de Dak Lak, a déclaré que ces derniers jours, son entreprise a continuellement acheté du durian auprès d’agriculteurs, en vue de l’exportation vers la Chine. Celle-ci achète principalement du durian dans la commune de Krong Pac. Selon lui, du 25 août à aujourd’hui, le prix du durian a fluctué entre 55.000 et 65.000 dôngs/kg.

Photo : VNN/CVN

"Je négocie du durian depuis quatre ans, mais le marché n’a jamais été aussi dynamique. Outre mon entreprise, des centaines d’autres se sont également rassemblées à Krông Pac pour acheter du durian. Cette année, grâce à la stabilité des prix et à l’amélioration de la qualité, la saison du durian a suscité l’enthousiasme des commerçants et des agriculteurs", a-t-il partagé.

D’après Lai Duc Dai, président du Comité populaire de la commune de Krông Pac, la récolte de durian de cette année présente de nombreux avantages, tels que des prix intéressants, une bonne qualité des fruits et des conditions météorologiques favorables. La commune de Krông Pac est non seulement le premier lieu de culture du durian dans la province de Dak Lak, mais devient également un centre d’achat et de conditionnement pour l’exportation de toute la région.

"Nous sommes fiers d’être connus comme la +capitale du durian+. Les établissements de Krông Pac achètent non seulement du durian dans la province, mais aussi des produits des provinces voisines comme Gia Lai, Lâm Dông, Dông Nai, etc., créant ainsi un marché extrêmement animé. Grâce au durian, la vie des habitants s’améliore de plus en plus et le village a une nouvelle physionomie", a-t-il estimé.

Selon les statistiques, la commune de Krông Pac compte actuellement 2.800 ha de durian, avec une production estimée à 42.000 tonnes en 2025. Avant la saison des récoltes 2025, les autorités communales accordaient une attention particulière à la gestion des codes des zones de culture et des installations de conditionnement afin de garantir prestige et qualité.

Quê Anh/CVN