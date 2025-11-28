Le Vietnam mise sur l'agriculture verte et propre

Lors du Forum 2025 sur l’économie collective et les coopératives, co-présidé, ce vendredi 28 novembre à Hanoï, par les vice-Premiers ministres Nguyên Chi Dung et Mai Van Chinh, les participants ont souligné la nécessité de renforcer les liens entre coopératives et entreprises, thème central de cette édition.

>> Forte progression des entreprises nouvellement créées

>> Assemblée nationale : le Vietnam poursuit le plan de restructuration économique

>> Hô Chi Minh-Ville, moteur de l’agriculture intelligente et de l’entrepreneuriat vert

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a rappelé que l’économie collective constitue un pilier de l’économie de marché à orientation socialiste, en complément de l’économie privée - considérée dans la Résolution 68 comme l’un des moteurs majeurs de la croissance et de l’innovation.

Il a estimé que les coopératives, “soutien des zones rurales”, et les entreprises, “moteur du marché”, sont appelées à coopérer plus étroitement pour structurer des chaînes de valeur dans l’agriculture, l’industrie et les services.

Il a également pointé les limites actuelles : faible nombre de modèles de liaison, manque de confiance mutuelle, capacités techniques inégales et accès restreint aux politiques de soutien.

Le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Vo Van Hung, a plaidé pour une mise à jour du cadre juridique favorisant les partenariats coopératives-entreprises, notamment via un mécanisme d’assurance agricole, une simplification des procédures et une meilleure répartition des risques entre producteurs, coopératives et entreprises.

Il a proposé un programme de formation des “agriculteurs numériques”, des dirigeants de coopératives et des équipes techniques, afin de développer une main-d’œuvre agricole qualifiée et adaptée aux exigences du marché.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le vice-président de l’Union des coopératives du Vietnam, Dinh Hông Thai, a mis en évidence les difficultés persistantes : incohérences réglementaires, obstacles à l’accès au crédit, manque de garanties financières et transparence comptable limitée.

Il a recommandé des incitations synchronisées en matière fiscale, foncière, de crédit et d’assurance pour les coopératives et entreprises engagées dans des chaînes de valeur durables, ainsi qu’un élargissement des lignes de crédit de long terme et un appui en conseil juridique et gestion de contrats.

Le vice-ministre des Finances, Dô Thành Trung, a souligné que le partenariat coopératives-entreprises ne crée pas seulement de la valeur économique, mais constitue un socle pour la réduction de la pauvreté et le développement socio-économique local.

Il a appelé à poursuivre la sensibilisation des autorités et de la population, à moderniser les politiques de soutien et à favoriser les projets de liaison répondant aux principes du marché.

Les intervenants ont insisté sur le rôle moteur de la communauté des entreprises, invitée à s’engager davantage dans la formation de chaînes de valeur agricoles, contribuant à bâtir une agriculture verte, propre et circulaire, et à promouvoir la responsabilité sociale des entreprises au service des communautés et du pays.

VNA/CVN