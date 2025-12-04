Le Vietnam s’attend à un bond des exportations de thon vers les Pays-Bas

La forte demande de thon et l’intérêt croissant pour les produits durables aux Pays-Bas offrent d’importantes opportunités aux exportateurs vietnamiens, selon l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP).

>> Les défis de la filière thon vietnamienne

>> Le marché mondial du thon entre dans une période de transformation majeure

>> Exportations de thon vietnamien : léger recul, mais des perspectives prometteuses

Photo : Vneconomy/CVN

Le marché néerlandais du thon a enregistré une nette hausse des importations ces trois dernières années, signe d’une forte reprise de la consommation de produits de la mer aux Pays-Bas, pays considéré comme une porte d’entrée majeure vers l’Europe. Les données du Centre du commerce international (ITC) montrent que les importations de thon des Pays-Bas ont progressé de 24% sur huit mois en 2025 par rapport à la même période de l’année précédente, indiquant une demande d’importations toujours en croissance.

La consommation de thon labellisé MSC (Marine Stewardship Council) a également connu une forte hausse, dépassant les 10.900 tonnes en 2023 et 2024, principalement de produits à base de thon listao (appelé également bonite à ventre rayé). Cette tendance témoigne d’une évolution des préférences des consommateurs européens vers des produits de la mer issus de la pêche durable, avec une traçabilité transparente et le strict respect des normes environnementales.

Dans ce contexte, le Vietnam, l’un des principaux fournisseurs de thon en Asie, a maintenu sa présence sur le marché néerlandais, notamment pour le thon congelé et les filets de thon. Ces dernières années, de nombreux exportateurs vietnamiens ont continué à expédier régulièrement du thon vers les Pays-Bas, contribuant ainsi à préserver la place du pays sur la carte des approvisionnements en thon de l’UE.

La croissance reste inférieure aux prévisions

En réalité, les exportations de thon vietnamien vers les Pays-Bas n’ont pas atteint la croissance initialement escomptée. Ces dernières années, malgré les avantages tarifaires offerts par l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), le volume et la valeur des exportations ont parfois diminué, les conserves de thon enregistrant la contraction la plus marquée.

Cette situation s’explique principalement par la hausse des coûts de transport maritime, qui a incité les importateurs européens à réduire leurs expéditions transitant par les ports néerlandais au profit d’un approvisionnement direct auprès de fournisseurs proposant des prix plus compétitifs.

Parallèlement, la concurrence s’est intensifiée avec la venue de l’Équateur, des Philippines et de l’île Maurice, qui bénéficient d’avantages ou de tarifs préférentiels sur le segment du thon transformé et en conserve, réduisant ainsi la part de marché du Vietnam aux Pays-Bas. Enfin, le renforcement des exigences en matière de certification de durabilité, de transparence de la production, de traçabilité et de normes de sécurité alimentaire de l’UE exerce une pression croissante sur les exportateurs vietnamiens.

« Néanmoins, les opportunités pour le Vietnam restent considérables. La demande de longes de thon, d’albacore et de filets de thon congelés est actuellement en hausse aux Pays-Bas. Ce sont des segments où le Vietnam possède des atouts reconnus de longue date, notamment en matière de transformation poussée, de qualité constante des produits et de capacité à traiter des commandes importantes.

Si les entreprises vietnamiennes accélèrent leur transition vers des modèles de production durables, généralisent l’adoption de certifications telles que le MSC, modernisent leurs technologies de conservation au froid et optimisent leurs coûts logistiques, leur compétitivité sur le marché néerlandais s’en trouvera nettement renforcée », a déclaré la VASEP.

Perspectives positives pour le marché néerlandais

La VASEP a également indiqué que les perspectives pour l’année à venir laissent présager une poursuite de la hausse des importations néerlandaises de thon, les consommateurs privilégiant de plus en plus les produits pratiques, prêts à cuisiner et certifiés respectueux de l’environnement. La demande des chaînes de distribution, des restaurants et des fabricants de plats préparés aux Pays-Bas est en augmentation et devrait encore progresser au cours des deux prochaines années.

Cela suggère que le Vietnam peut accroître pleinement sa part de marché grâce à une stratégie appropriée, notamment sur le segment du thon congelé, où les exportateurs vietnamiens occupent déjà une position relativement solide.

Sans modifier ses pratiques actuelles ni garantir un approvisionnement stable en matières premières nationales, le Vietnam aura du mal à rester compétitif sur le marché européen du thon. Cependant, grâce à une modernisation technologique proactive, une transformation à plus forte valeur ajoutée, une utilisation efficace des préférences de l’EVFTA et un respect renforcé des normes de durabilité, les perspectives de reconquête de parts de marché aux Pays-Bas restent prometteuses.

"Dans un marché qui se restructure pour plus de transparence, de qualité et de durabilité, les entreprises vietnamiennes doivent saisir cette nouvelle dynamique sans tarder afin de ne pas être laissées pour compte", a recommandé la VASEP.

"Pour le secteur du thon, qui génère des centaines de millions de dollars américains de recettes d’exportation annuelles, les Pays-Bas représentent non seulement un marché de consommation, mais aussi une porte d’entrée essentielle pour permettre au Vietnam d’accroître sa présence sur le marché de l’UE", a-t-il indiqué

VNA/CVN