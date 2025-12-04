Pêche : des provinces du Centre unies pour lever le "carton jaune"

Face à l'urgence de lever le "carton jaune" émis par la Commission européenne (CE) à l'encontre des produits halieutiques vietnamiens, plusieurs provinces du Centre comme Nghê An, Thanh Hóa et Hà Tĩnh se mobilisent.

Nghê An, Thanh Hóa et Hà Tĩnh déploient simultanément des solutions énergiques, allant de la rénovation des campagnes de communication à un renforcement de la gestion, de la surveillance et des sanctions.

L'action est menée sous le mot d'ordre : "La lutte contre la pêche INN (illicite, non déclarée et non réglementée) est la responsabilité de l'ensemble du système politique et de chaque pêcheur", avec pour objectif commun de s'unir à l'échelle nationale pour obtenir la levée du "carton jaune" de l'IUU en 2025.

Rapprocher la loi des pêcheurs

Conscientes que la communication est la "clé" pour changer le comportement des pêcheurs, les gardes-frontières et le secteur de la pêche de Nghệ An ont collaboré à la mise en œuvre de modèles créatifs pour la propagation et la sensibilisation auprès des habitants, dont la production de spectacles théâtraux.

Dans la commune de Quỳnh Phú (Nghệ An), l'événement "Pour une pêche durable" et le spectacle de théâtre "Le village de pêche en effervescence" ont attiré plus de 700 participants (propriétaires de navires, capitaines, pêcheurs et gérants d'entreprises de transformation).

Sur la cour de la Maison culturelle communale, les spectateurs étaient assis, remplissant toutes les rangées de chaises, les yeux rivés sur la petite scène. Le soleil de l'après-midi s'étirait sur la cour de briques rouges, et l'impatience mêlée d'une légère appréhension se lisait sur les visages tannés des pêcheurs.

Quand la mer raconte l'histoire des pêcheurs

À travers des scénarios qui reflètent fidèlement la vie des pêcheurs, le public a mieux compris les conséquences de la violation des eaux étrangères, ainsi que l'importance de tenir un journal de pêche et de maintenir les équipements de surveillance du trafic (VMS). Des sessions de questions-réponses avec les autorités ont rendu la vulgarisation de la législation plus vivante et accessible.

Le pêcheur Nguyên Hữu Khuông témoigne : "Les situations dans les saynètes reflètent nos vies, ce qui les rend faciles à comprendre et à mémoriser. En mer, tout le monde est plus conscient de ne pas violer les eaux étrangères et de ne pas utiliser d'engins prohibés".

Le colonel Trần Đăng Khoa, sous-commissaire politique des gardes-frontières de Nghệ An, a déclaré que la théâtralisation est une "approche nouvelle et efficace qui aide les pêcheurs à accéder facilement à la loi, tout en éveillant leur patriotisme et leur sens de la protection de la souveraineté maritime et insulaire". Nghệ An a étendu ce modèle à 11 communes et quartiers côtiers, créant des "classes de droit" mobiles où les pêcheurs échangent directement avec les gardes-frontières, la surveillance des pêches et les autorités locales.

Grâce à cette approche innovante, le taux de navires de pêche perdant la connexion VMS a nettement diminué par rapport à la même période en 2024. Les pêcheurs consignent de manière proactive les journaux de pêche et respectent strictement l'interdiction de violer les eaux étrangères. Beaucoup sont allés jusqu'à installer deux systèmes de surveillance du trafic sur leurs navires hauturiers.

Selon les responsables des agences de Thanh Hóa, Nghệ An et Hà Tĩnh, après des années de communication, la majorité des pêcheurs reconnaît clairement l'importance de la lutte contre la pêche INN, la considérant comme une responsabilité commune pour un développement durable de la pêche.

À Thanh Hóa, le mouvement de sensibilisation se propage également. Les autorités de Tiên Trang et d'autres communes côtières ont mis en place des groupes de travail pour la communication, des groupes Zalo pour gérer les navires, et ont guidé les propriétaires pour compléter les dossiers d'enregistrement, d'inspection et signer des engagements de pêche légale. En 2024, la commune de Tiên Trang a sanctionné sept cas de navires ayant perdu la connexion VMS, dont une amende de plus de 100 millions de dôngs, illustrant la fermeté dans l'application de la loi.

100% des navires hauturiers sont désormais équipés du VMS

Selon les rapports des Directions des ressources aquatiques des provinces, Nghệ An, Thanh Hóa et Hà Tĩnh comptent environ 13.000 navires de pêche. 100% des navires hauturiers sont désormais équipés du VMS. La plupart des navires sont marqués, numérotés et mis à jour dans le système national VNFishbase, assurant la transparence des informations et facilitant la traçabilité des produits.

Les localités accélèrent la réforme des procédures administratives, facilitant l'enregistrement, l'inspection, l'octroi des licences de pêche et la certification de sécurité technique. Simultanément, les systèmes portuaires sont modernisés et s'orientent vers une gestion entièrement numérisée. Les grands ports de Lạch Bạng, Lạch Hới, Hòa Lộc (Thanh Hóa), Quỳnh Phương, Lạch Quèn, Lạch Cớn, Lạch Vạn, Cửa Hội (Nghệ An) et Cửa Sót (Hà Tĩnh) sont mis à niveau et utilisent la technologie numérique pour les déclarations électroniques à l'arrivée.

La province de Thanh Hóa a proposé de désigner le port de Hải Châu pour l'accostage des navires hauturiers et la traçabilité des produits. En conséquence, le volume de débarquement dans les ports désignés a fortement augmenté. Lê Đình Thăng, directeur du port de pêche de Thanh Hóa, a déclaré : "Le volume de débarquement estimé pour 2025 atteindra environ 30 000 tonnes, soit presque le double de 2024. Une gestion stricte et transparente répond aux exigences de traçabilité de la CE, jetant les bases pour la levée du "carton jaune" dans les temps à venir".

Parallèlement à la communication et à la gestion, les forces des gardes-frontières des provinces mettent en œuvre des mesures de contrôle strictes aux embouchures. Les officiers sont en service 24 h/24, vérifiant les dossiers d'entrée et de sortie des ports, surveillant la trajectoire des navires via le VMS. Des équipes de répression des infractions IUU ont été créées, renforçant la coordination avec les postes de contrôle frontaliers pour la patrouille, la surveillance et l'application de la législation dans le domaine de la pêche.

De janvier 2024 à aujourd'hui, les autorités des trois provinces de Nghệ An, Hà Tĩnh et Thanh Hóa ont infligé des amendes administratives totalisant près de 14,8 milliards de dôngs pour 800 cas d'infraction.

"La lutte contre la pêche INN n'est pas seulement une tâche immédiate, mais un travail constant et à long terme. Les provinces doivent préparer des dossiers et des preuves complets, prêts à accueillir la mission d'inspection de la CE, et s'engager avec le pays à lever le +carton jaune+ en 2025", a souligné le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Phùng Đức Tiến, lors d'une session de travail à Thanh Hóa.

Avec la détermination de l'ensemble du système politique, l'accompagnement des autorités et l'esprit d'auto-discipline des pêcheurs, ces provinces du Centre apportent une contribution essentielle à l'effort national pour lever le "carton jaune", s'orientant vers un secteur de la pêche durable, intégré et responsable au sein de la communauté internationale.

Texte et photos : Linh Thao - Tuân Châu/CVN