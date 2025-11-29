Le Vietnam à l’offensive pour une pêche durable et responsable

Le Vietnam intensifie ses efforts contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée pour faire lever le “carton jaune” imposé par la Commission européenne. Un plan d’action est déployé, axé sur la traçabilité rigoureuse et le durcissement des sanctions.

Face au risque de prolongation du “carton jaune” de la Commission européenne (CE), le Vietnam redouble d’efforts pour renforcer la gou-vernance du secteur halieutique, en misant sur la fiabilisation des données et des sanctions plus dissuasives.

Photo : VNA/CVN

L’actuel mois d’action intensif contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) est axé sur le traitement des navires non enregistrés ou non conformes, la connexion des systèmes de surveillance des navires par satellite (VMS) et le contrôle rigoureux de la traçabilité des produits de la mer. Pour renforcer la transparence et la traçabilité dans le secteur, le gouvernement prépare un nouveau décret destiné à combler les lacunes juridiques, responsabiliser les acteurs et durcir les sanctions en cas d’infractions graves.

Fixant l’objectif de résoudre à temps les questions qui préoccupent particulièrement la CE, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à tous les ministères concernés et autorités locales de sensibiliser les pêcheurs pour mettre fin à la pêche INN et lever le “carton jaune” de la CE en 2025. Il préside chaque semaine la réunion du Comité national de direction pour la lutte contre cette pêche, tenue en visioconférence avec 21 provinces et villes côtières.

Opération renforcée

Pour faire une percée dans cette lutte, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 17 octobre dernier la décision N°2310 promulguant le Plan d’action pour le mois de l’opération renforcée contre la pêche INN et pour le développement durable du secteur halieutique vietnamien. Le plan vise à renforcer la gestion, à éradiquer toute violation liée à la pêche et à prévenir la présence de navires vietnamiens opérant illégalement dans les eaux étrangères.

Dans le cadre de ce plan, aucune perte de connexion au système de surveillance des navires (VMS) ne devra dépasser six heures sans notification de position vers le port, tous les navires dont la déconnexion excède dix jours devront être immédiatement rappelés au port, et aucun navire ne devra franchir les limites autorisées d’exploitation en mer.

Selon le rapport du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, au 15 novembre, 100% des navires de pêche des provinces ont été enregistrés et mis à jour dans la base nationale de données sur la pêche (VNFishbase), atteignant un total de 79.360 navires. Les autorités locales ont également renforcé le contrôle en déléguant aux communes, aux forces locales et aux responsables la surveillance stricte des navires non conformes ou dont les licences ont expiré.

Un signal positif a été enregistré depuis quelques semaines : aucun navire vietnamien n’a été saisi pour violation en haute mer étrangère. De début 2024 jusqu’au 15 novembre 2025, les forces de police ont ouvert 91 enquêtes pénales liées à la pêche INN, concernant 136 prévenus, et ont jugé 48 affaires impliquant 101 accusés.

Parmi les 80 missions confiées par le Premier ministre, 55 ont été achevées, tandis que 25 sont en cours. Ces tâches se concentrent sur trois axes principaux : la gestion et le contrôle de la pêche, incluant la mise à jour des listes de navires à haut risque, le suivi des produits de la pêche exploités et importés, et la numérisation de la gestion des navires ; la coopération internationale et l’information auprès de l’Union européenne (UE) et des partenaires concernés sur les efforts contre la pêche INN ; et la garantie des infrastructures informatiques et télécoms, avec mise à jour hebdomadaire des abonnements au service VMS.

Au niveau local, 19 missions ont été attribuées, dont 4 accusent un retard : adoption de politiques de reconversion professionnelle et soutien aux pêcheurs pour la modernisation des VMS ; traitement des navires déconnectés ou dépassant les limites de pêche ; régularisation des navires saisis à l’étranger ; et mise en œuvre complète du système eCDT pour tous les navires de 15 mètres ou plus.

Photo : VNA/CVN

Outils juridiques

Concernant la base nationale de données sur la pêche, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà, également chef du Comité national de lutte contre la pêche INN, a ordonné la finalisation rapide, d’ici le 31 décembre, d’un système intégré, cohérent et interconnecté, utilisable de manière centralisée.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement est désormais chargé de collaborer avec des experts pour concevoir les fonctionnalités et le système de droits d’accès requis. Le vice-Premier ministre a également demandé à l’Inspection générale du gouvernement de passer en revue tous les outils juridiques et sanctions administratives pour les violations, en sélectionnant certaines provinces pour vérifier et résoudre intégralement les cas en suspens.

Enfin, Trân Hông Hà a invité les provinces à examiner tous les navires, à assurer que chaque bateau dispose de son propre dossier, à retirer les licences expirées ou non conformes et à soutenir les pêcheurs. Les autorités locales doivent collaborer avec le ministère de la Défense et la Garde côtière pour identifier les ports de pêche conformes, aider les ports privés à finaliser les procédures et tendre vers l’automatisation de l’enregistrement et de la certification de l’origine des produits de la pêche. À long terme, elles doivent évaluer la reconversion durable des pêcheurs, élaborer des politiques de pêche durables liées aux ressources naturelles, promouvoir l’aquaculture offshore de haute technologie et développer la coopération pour la pêche en haute mer internationale.

Thê Linh/CVN