Les fruits vietnamiens attirent l’attention au salon Asia Fruit Logistica 2025

Le salon Asia Fruit Logistica 2025, consacré aux fruits et légumes d'Asie, s'est tenu du 3 au 5 septembre au centre d'exposition AsiaWorld-Expo à Hong Kong (Chine), avec la participation de 760 exposants venus de 42 pays et territoires, et quelque 13.500 visiteurs. Les spécialités vietnamiennes telles que le durian, le fruit du dragon, la banane, la mangue, la noix de coco ou encore le pamplemousse ont suscité un vif intérêt auprès des acheteurs locaux et internationaux.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre du Programme national de promotion du commerce 2025, l'Association des fruits et légumes du Vietnam (Vinafruit) a conduit 22 entreprises, représentant 24 stands, à participer à l'événement. Dès la première journée, plusieurs sociétés vietnamiennes ont déjà signé des contrats de grande valeur.

Selon Dang Phuc Nguyên, secrétaire général de Vinafruit, les produits vietnamiens attirent particulièrement les clients venus de Chine, d'Inde, de République de Corée, du Japon et du Moyen-Orient. Le durian reste la vedette, suivi par le fruit du dragon, la banane, la mangue et la noix de coco.

Ngô Tuong Vy, directrice générale du groupe Chanh Thu, a souligné le dynamisme accru du salon cette année et la présence de nombreux nouveaux partenaires sur les stands vietnamiens. Elle a exprimé l'espoir que davantage d'exportateurs vietnamiens renforcent leur participation et leurs efforts de promotion de leur marque à l'avenir.

L'Asia Fruit Logistica offre aux entreprises vietnamiennes une vitrine pour présenter des produits diversifiés et de qualité, échanger avec les acheteurs mondiaux, explorer de nouvelles solutions techniques et surtout élargir les débouchés afin d'accroître les exportations de fruits et légumes du pays.

VNA/CVN