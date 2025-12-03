AGRITOUR EXPO 2025

Le Vietnam saisit de nouvelles opportunités de coopération sur le marché algérien

Dans le sillage de l'élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Algérie, le Bureau commercial du Vietnam en Algérie a intensifié ses activités de promotion. L'objectif est de sonder le marché et de connecter activement les entreprises des deux pays.

Le 2 décembre, le Bureau commercial du Vietnam en Algérie était présent à AGRITOUR EXPO 2025 à Biskra, où il a multiplié les séances de travail directes avec de nombreuses entreprises locales. Cette démarche visait à saisir les besoins réels du marché en produits, matières premières et équipements, et à maîtriser les réglementations en vigueur.

Photo: VNA/CVN

Lors de ces échanges, des entreprises algériennes ont manifesté un vif intérêt pour une coopération accrue avec les partenaires asiatiques, notamment vietnamiens. Dans le secteur logistique, les opérateurs de transport maritime cherchent à accéder aux services vietnamiens de construction, de maintenance et de réparation de navires de charge. Parallèlement, les fabricants d'emballages et d'équipements d'irrigation cherchent activement à diversifier leurs sources d'approvisionnement en matières premières, telles que les granulés plastiques et le caoutchouc, tandis que les producteurs et distributeurs d'engrais s'orientent vers les intrants chimiques et les lignes de production. Le secteur de construction exprime également une forte demande, notamment pour des matériaux de revêtement ignifuges et hydrofuges destinés aux cloisons en plâtre et aux ouvrages industriels.

Grâce à sa participation active à l'événement, le Bureau commercial du Vietnam a pu recueillir des informations précieuses sur le terrain, évaluer la demande réelle des entreprises algériennes et promouvoir le potentiel d'exportation du Vietnam dans l’industrie, l’agriculture et la construction.Les informations recueillies serviront non seulement à orienter les conseils politiques fournis au gouvernement, mais aussi à catalyser le jumelage d'entreprises efficace entre les deux nations dans un proche avenir.

Le Salon AGRITOUR EXPO 2025, inauguré le 2 décembre au complexe touristique de Sidi Yahia (Biskra), rassemble de nombreux acteurs de l'agriculture, de l'industrie de transformation, des matériaux, des services et du tourisme durable.

Cet événement de trois jours, qui réunit des exposants nationaux présentant des technologies agricoles modernes, des équipements agroalimentaires, de la mécanique légère ainsi que des services touristiques liés au potentiel saharien, constitue un forum essentiel pour stimuler le développement des secteurs économiques de pointe de l'Algérie.

VNA/CVN