An Giang développe des chaînes d’approvisionnement durables

Ces dernières années, la province d’An Giang (Sud) a intensifié sa coopération pour développer un secteur halieutique durable, en mettant l’accent sur l’aquaculture de haute technologie, la protection des ressources et la numérisation de la gestion.

Grâce à cette stratégie, la province a obtenu de nombreux résultats significatifs, intégrant sciences, techniques et transformation numérique afin d’améliorer l’efficacité de la production et de la gouvernance.

Devenir un centre agricole et aquacole de haute technologie

Selon la décision N°1369/QĐ-TTg du 15 novembre 2023, An Giang est orientée pour devenir un pôle régional de production de semences et un centre d’agriculture-aquaculture de haute technologie, tout en développant une filière halieutique durable, moderne, associée au tourisme écologique et au renforcement du système logistique du Delta du Mékong.

En 2024, la province a exporté 587.000 tonnes de riz, générant 340 millions de dollars. Entre 2020 et 2023, ses exportations de riz représentaient 7 à 10% du total national. Aujourd’hui, 14 entreprises disposent d’un certificat d’éligibilité à l’exportation, avec une capacité réelle de décorticage dépassant 3,2 millions de tonnes par an.

La marque "riz d’An Giang" s’est imposée sur les grands marchés internationaux grâce à une gamme diversifiée : riz parfumé, blanc, complet, étuvé, brisé ou gluant.

Photo : CTV/CVN

Bastion national de l’élevage du pangasius

An Giang est depuis longtemps considérée comme la "capitale du pangasius".

Dans tout le Delta du Mékong, plus de 5.700 ha sont consacrés à cette espèce, représentant 1,4 million de tonnes/an et plus de 2 milliards de dollars d’exportations.

À elle seule, An Giang maintient environ 1.500 ha d’élevage, avec une production prévue de 10.500 tonnes de pangasius commercial en 2025. Le secteur génère des centaines de milliers d’emplois et contribue largement à la croissance provinciale.

Selon Lê Hữu Toàn, directeur du Service provincial de l’agriculture et de l’environnement, la filière pangasius constitue le moteur principal pour atteindre une croissance agricole de 4,8% en 2025. La province ambitionne également de devenir un centre régional de reproduction en trois niveaux, avec une augmentation de 50 millions d’alevins pour répondre à la demande croissante d’élevage.

Pour 2024-2025, trois chaînes de production d’alevins en trois niveaux ont été mises en place, fournissant chaque année 4,5 à 5 milliards de nouveau-nés et 800 à 1.000 millions d’alevins destinés à l’élevage.

Des zones d’alevinage modernes, totalisant 302,3 ha, sont exploitées par de grandes entreprises comme Việt Úc Seafood, Nam Việt Bình Phú et Vĩnh Hoàn, garantissant une source d’alevins de haute qualité et stable.

Photo : CTV/CVN

La province développe également le modèle "aquaculture moderne associée à l’économie verte" fondé sur des systèmes d’élevage diversifiés et des techniques avancées.

D’ici 2025, An Giang prévoit 1.500 à 1.600 ha de zones d’élevage concentré, appliquant normes internationales, codes de zones et technologies respectueuses de l’environnement.

Au cours des neuf premiers mois de l’année, la production halieutique totale a atteint 1,2 million de tonnes, dont 885.628 tonnes d’aquaculture, dépassant les objectifs et progressant de 10,8% sur un an.

Grâce à sa situation géographique stratégique et à ses ressources culturelles et sociales, la fusion An Giang-Kiên Giang devrait créer un nouveau "pôle de croissance" pour le Delta du Mékong.

Tremplin pour la croissance régionale

An Giang et Kiên Giang bénéficient d’un positionnement stratégique.

An Giang, avec une longue frontière avec le Cambodge, constitue une porte d’entrée essentielle pour le commerce frontalier. En 2024, les exportations via ses postes frontières ont atteint 1,22 milliard de dollars.

La province reste le "grenier à riz" du pays, avec plus de 650.000 ha de rizières semées chaque année, pour plus de 4 millions de tonnes de riz. L’aquaculture d’eau douce représente 2.010 ha en 2024, pour 701.000 tonnes.

Kiên Giang, avec plus de 200 km de côtes et de nombreuses îles (Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu…), dispose d’un fort potentiel maritime. En 2024, la province a produit 4,7 millions de tonnes de riz et près de 815.000 tonnes issues de la pêche et de l’aquaculture. Elle se distingue également par son potentiel en énergies renouvelables, notamment solaire et éolienne.

Photo : CTV/CVN

La fusion An Giang-Kiên Giang permettra de créer une chaîne de valeur intégrée, de la matière première à l’exportation, renforçant la valeur ajoutée des produits agricoles et aquacoles. La future province deviendra un centre majeur de transformation pour l’exportation à haute valeur.

Grâce aux postes frontières internationaux de Tịnh Biên et Hà Tiên, ainsi qu’au système portuaire de Kiên Giang, un corridor économique efficace verra le jour, réduisant les coûts logistiques et facilitant le commerce avec l’ASEAN et le bassin élargi du Mékong.

En 2024, les exportations combinées An Giang-Kiên Giang via les postes frontières ont dépassé 2,3 milliards de dollars, confirmant un potentiel de croissance important.

Selon Nguyễn Tiến Hải, secrétaire du comité provincial du Parti de Kiên Giang, la fusion constitue une décision historique ouvrant "un nouveau chapitre" pour la région, fondé sur une agriculture prospère, une économie maritime dynamique et un fort potentiel touristique.

Transformation numérique et économie circulaire

Depuis 2023, conformément à la décision 411/QĐ-TTg sur la Stratégie nationale de transformation numérique, plusieurs entreprises pionnières - Lộc Trời, Nam Việt, le Centre d’application des sciences et technologies d’An Giang, le Centre de biotechnologie, la Ferme DH d’An Phú ou la Sarl Phan Nam - appliquent des technologies avancées dans la production et la gestion.

Plus de 50 entreprises sont actives sur les plateformes de commerce électronique, proposant plus de 200 produits, base solide pour une agriculture intelligente exploitant big data, cloud computing et IoT.

Modèles agricoles intelligents

Des chercheurs de l’Université d’An Giang et des entreprises partenaires ont déployé des réseaux de capteurs agricoles, des systèmes de traçabilité, des dispositifs d’alerte précoce des maladies, une gestion intelligente des exploitations semencières, des chaînes de valeur numériques.

En trois ans, An Giang a connu des avancées majeures dans la production, la transformation et la commercialisation agricoles.

Dans les cultures, les agriculteurs utilisent drones, pièges lumineux intelligents, hydroponie, irrigation goutte-à-goutte connectée… Plusieurs vergers (longanier, manguier) ont obtenu les certifications VietGAP, les codes de zone et les QR codes antifraude.

Photo : CTV/CVN

Aquaculture numérique

Dans l’aquaculture, plusieurs élevages de grande envergure appliquent désormais la gestion automatique : systèmes de refroidissement, mangeoires et abreuvoirs automatiques, surveillance à distance via smartphones.

La filière pangasius est en pointe dans la transformation numérique.

Selon Nguyễn Minh Khôi, directeur exécutif de Việt Úc Pangasius, l’élevage automatisé (mesure des paramètres, analyse environnementale, alimentation, identification électronique des poissons) a permis une croissance des géniteurs +30 à +40%, une amélioration du taux de survie des larves à 30 g d’environ 50%, un taux de survie des poissons de 30 g à 1 kg supérieur à 90%.

Commerce électronique et OCOP

De nombreuses coopératives adoptent journaux de production numériques, traçabilité OCOP et plateformes en ligne, renforçant la transparence et la promotion du tourisme communautaire.

Selon le Service provincial de l’agriculture, la transformation numérique est l’un des huit secteurs prioritaires du Programme national. Les modèles numériques ont permis d’améliorer les résultats de 10 à 30% par rapport aux méthodes traditionnelles - une base essentielle pour une agriculture moderne, efficace et durable.

Truong Giang/CVN