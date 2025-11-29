Table ronde

À Genève, le Vietnam mise sur la finance verte et l’agriculture durable

La Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, de l'OMC et des autres organisations internationales à Genève a organisé, le 28 novembre, une table ronde intitulée "Nouvelles tendances mondiales de la finance verte et de l'agriculture durable - Implications pour le Vietnam".

Photo : VNA/CVN

L'événement, organisé en format hybride, a réuni des participants de plusieurs localités vietnamiennes, dont Nghê An, Hai Phong, Lâm Dông, Diên Biên, Huê et Quang Ninh.

Il a également rassemblé des experts de l'OMC, de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), du Forum économique mondial (WEF), du Conseil de gestion forestière (FSC), ainsi que des représentants du secteur financier suisse. Côté vietnamien, plusieurs dirigeants locaux ont participé aux échanges aux côtés des responsables de la Mission.

Dans son allocution d'ouverture, Cung Duc Hân, chargé d'affaires de la Mission permanente du Vietnam à Genève, a souligné que le Vietnam met résolument en œuvre ses engagements en matière de réduction des émissions, économie circulaire et agriculture durable, conformément à l'esprit de la COP26. Selon lui, l'élévation des exigences environnementales, de traçabilité et d'évaluation des émissions sur les grands marchés internationaux constitue à la fois un défi et un moteur pour les localités vietnamiennes désireuses de renforcer leur compétitivité et leur intégration aux chaînes de valeur mondiales. Il a affirmé que la Mission continuerait de servir de passerelle entre les localités et les organisations internationales, afin de développer une coopération concrète dans la finance verte, l'agriculture durable et le commerce responsable.

Les intervenants internationaux ont présenté les perspectives du commerce mondial, les tendances de la finance verte, les exigences croissantes en matière de certification durable et les mécanismes de mobilisation des capitaux pour l’économie régénérative, tout en formulant plusieurs recommandations pour le Vietnam.

Un expert de l'OMC a souligné l'"écologisation" rapide du commerce mondial et l'importance d'avoir des données transparentes dans les chaînes d'approvisionnement agricoles. L'OCDE a estimé que le Vietnam pourrait attirer davantage de capitaux verts s'il renforçait les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et améliorait ses mécanismes de reporting durable.

Photo : VNA/CVN

Un représentant du WEF a insisté sur les impacts climatiques sur la sécurité alimentaire et encouragé le Vietnam à développer des modèles de production résilients, tandis qu'un représentant du FSC a rappelé que la certification forestière reste essentielle pour accéder aux marchés exigeants.

Les représentants des localités vietnamiennes, notamment Nghê An, Hai Phong et Huê, ont présenté leurs priorités : développer l'agriculture durable, améliorer la gestion environnementale, renforcer la traçabilité des données et assurer la conformité environnementale dans le commerce international.

De nombreuses localités ont proposé la mise en place d'un cadre politique cohérent pour promouvoir l'agriculture verte et ont exprimé leur souhait de bénéficier du soutien des organisations internationales pour le transfert de technologies et le partage d'expériences, afin de mieux répondre aux normes vertes du commerce international.

Les participants ont jugé la table ronde utile pour accéder à l'information mondiale, identifier des partenaires et partager des expériences de transition verte. Plusieurs organisations internationales et entreprises suisses ont exprimé leur volonté de poursuivre les échanges avec les provinces vietnamiennes.

En marge de l'événement, la Mission a installé un espace d'exposition présentant le potentiel économique, les atouts sectoriels et les opportunités d'investissement des localités vietnamiennes, contribuant ainsi à promouvoir leur image et à renforcer les connexions internationales.

VNA/CVN