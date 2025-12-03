Quang Tri intensifie ses efforts pour lutter contre la pêche illégale

La province de Quang Tri, forte de plus de 191 km de côtes et comptant plus de 8.000 navires de pêche, met activement en œuvre des mesures pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Dans ce cadre, Quang Tri collabore étroitement avec les autorités compétentes et intensifie ses campagnes de sensibilisation afin d'obtenir la suppression prochaine du "carton jaune" imposé par la Commission européenne sur les fruits de mer du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Récemment, un contrôle rigoureux des navires de pêche a été mis en place dans les ports de Quang Tri.

Le responsable du port de pêche de Cua Viêt, Nguyên Thiên Nhân, a indiqué que les infrastructures d'accueil des navires ont été améliorées et que le port travaille avec le Bureau de contrôle de la pêche INN pour vérifier les licences, les journaux de pêche et le statut de connexion du système de surveillance des navires par satellite (VMS). Tout navire de pêche non connecté au VMS sera immobilisé au port.

Des autorités telles que le sous-département des pêches de Quang Tri, les gardes-pêche, la police, les gardes-frontières et l'administration portuaire sont présentes 24 heures sur 24 au Bureau de contrôle de la pêche INN pour assurer une surveillance continue.

Le système de surveillance suit de près les entrées et sorties des navires de pêche, permettant ainsi la détection rapide de toute irrégularité, comme le débranchement du système de surveillance des navires ou la pêche en dehors des zones autorisées.

L'un des succès les plus significatifs de la lutte contre la pêche INN à Quang Tri a été l'évolution remarquable de la prise de conscience des pêcheurs. Lê Ngoc Linh, directeur adjoint du sous-département des pêches de Quang Tri, a souligné que ce changement de mentalité est essentiel pour une lutte durable contre la pêche illégale. Les pêcheurs comprennent désormais clairement la réglementation et leur responsabilité de la respecter, évitant ainsi les infractions et conscients des conséquences de leurs actes illégaux.

Le pêcheur Nguyên Van Binh a déclaré qu'après avoir reçu des conseils et les informations nécessaires, les pêcheurs locaux comprenaient désormais pleinement les limites de la pêche en mer et ne prendraient plus le risque de pratiquer la pêche illégale dans les eaux étrangères.

Malgré les progrès accomplis, la lutte contre la pêche INN à Quang Tri se heurte encore à plusieurs obstacles. Certains navires de pêche n'ont pas respecté les délais d'inspection, les systèmes de surveillance des navires (VMS) connaissent des dysfonctionnements dus à des problèmes de transmission par satellite, les infrastructures portuaires restent limitées et certains districts n'ont pas sanctionné les infractions avec suffisamment de fermeté.

Pour surmonter ces difficultés, Hoàng Nam, vice-président permanent du Comité populaire de Quang Tri, a appelé toutes les parties prenantes à poursuivre leurs efforts afin de résoudre ces problèmes, notamment en mettant en place d'une ligne d'assistance téléphonique pour aider les pêcheurs confrontés à des problèmes liés à la pêche INN. Il a également insisté sur la nécessité d'intensifier les campagnes de sensibilisation pour garantir le respect de la réglementation en vigueur.

Quang Tri s'engage à mettre en œuvre des mesures globales pour atteindre l'objectif d'éliminer les sanctions liées à la pêche INN, de développer une pêche durable et une économie maritime légale, tout en protégeant les ressources marines pour les générations futures.

VNA/CVN