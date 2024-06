Séminaire sur les relations Vietnam - Russie à Moscou

Les relations Vietnam - Russie sont dans une nouvelle période de prospérité, avec l'économie comme fondement solide et fiable. La visite du président Vladimir Poutine au Vietnam permettra de concrétiser les opportunités de coopération bilatérale.

>> La prochaine visite d'État du président russe dynamisera les relations Vietnam - Russie

>> L’ambassadeur du VN en Russie souligne la signification de la visite du président russe

Photo : VNA/CVN

Ce contenu a été discuté largement lors d’un séminaire sur les relations Vietnam - Russie, tenu le 18 juin à Moscou, juste devant la visite du plus haut leader russe les 19 et 20 juin au Vietnam. Événement a réuni de plusieurs générations de chercheurs russes sur le Vietnam et une délégation du ministère vietnamien de la Sécurité publique, conduite par le général de brigade Dô Thiêu Phong, chef du Département de la communication de la police populaire.

Des participants ont souligné la valeur de la Traité sur les principes fondamentaux des relations amicales Vietnam - Russie, signé il y a 30 ans et renouvelé automatiquement quatre fois, qui donne un aperçu de l'avenir des relations bilatérales et ouvre de nouvelles perspectives et opportunités de coopération entre les deux parties.

Selon le professeur et docteur Dmitry Mosyakov, directeur du Centre sur l’Asie du Sud-Est, l’Australie et l’Océanie, les relations Vietnam - Russie sont dans une nouvelle période de prospérité. La visite du président Poutine permettra de lever certaines barrières et d’accélérer la coopération économique bilatérale, a-t-il ajouté.

Sur le plan socioculturel, des délégués ont souligné la nécessité d’assurer un courant d’informations correctes et actuelles sur les deux pays.

Le séminaire a également évoqué les attentes d’experts russes à l'égard de cette visite du président Poutine ainsi que leur désir de consolider les relations traditionnelles entre les deux pays non seulement dans la politique, la culture, mais aussi dans l’économie.

VNA/CVN