L’ambassadeur du VN en Russie souligne la signification de la visite du président russe

>> Vietnam - Russie : échange de félicitations pour les 30 ans d'un traité d’amitié

>> Le président russe effectuera une visite d'État au Vietnam

>> Le Vietnam considère la Russie comme l'un de ses partenaires prioritaires

Cette visite du président russe revêt une signification importante, notamment dans le contexte où les deux pays s’efforcent de concrétiser leur Déclaration commune sur la vision de leur partenariat stratégique intégral d'ici 2030, a déclaré l’ambassadeur Dang Minh Khôi, lors d’une récente interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Cette visite constitue non seulement un événement diplomatique important, mais démontre également le respect et l'engagement de la Russie envers des relations de coopération multiformes avec le Vietnam. Elle contribuera à renforcer l'amitié et la confiance mutuelle, créant ainsi une base solide pour le développement intégral des relations bilatérales futures, a-t-il indiqué.

La visite du président Vladimir Poutine sera également l'occasion pour les dirigeants des deux pays de discuter et de proposer des mesures pour promouvoir la coopération économique et commerciale, en favorisant la mise en œuvre de grands projets de coopération, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'industrie et de l'agriculture, a-t-il ajouté.

Photo : DT/CVN

Selon le diplomate vietnamien, les dirigeants des deux pays discuteront des orientations de leur partenariat stratégique intégral d’ici 2030 ainsi que des objectifs à long terme et des plans d'action pour assurer le développement durable et efficace des relations bilatérales.

Ce sera également l'occasion pour les deux pays d'affirmer leur engagement en faveur de la coopération sur les questions internationales et régionales. Une coordination étroite au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales contribuera à la paix, à la stabilité et au développement de la région et du monde, a estimé Dang Minh Khôi.

En outre, la visite du président russe créera un nouvel élan pour les échanges culturels et la diplomatie populaire. Les programmes de coopération dans la culture, l’éducation et le tourisme seront promus, contribuant à renforcer la compréhension et les liens entre les deux peuples. L'ambassadeur Dang Minh Khôi a exprimé sa conviction que cette visite constituerait une étape importante, marquant le développement fort et durable des relations spéciales entre le Vietnam et la Russie, amenant les relations bilatérales sur la voie ouverte vers un avenir brillant de l'amitié et du partenariat stratégique intégrale dans la nouvelle ère.

Une bonne coopération

En ce qui concerne la coopération économique et commerciale, l’ambassadeur vietnamien a précisé qu'en 2023, le commerce bilatéral a atteint plus de 3,6 milliards d'USD. La Russie compte près de 200 projets au Vietnam, cumulant près d'un milliard d'USD. Les investissements vietnamiens en Russie sont passés d'environ 100 millions d'USD en 2000 à trois milliards en 2023.

Il a proposé aux deux parties de maximiser les incitations et les avantages apportés par l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne (EAEU) dont la Russie est partie, répondant ainsi aux attentes de chaque pays, et de participer plus profondément aux chaînes d’approvisionnement régionales.

Par ailleurs, les deux parties doivent chercher des mesures appropriées pour assurer la fluidité de leurs échanges commerciaux tout en garantissant les intérêts de leurs entreprises.

L’ambassadeur a également proposé à la partie russe d’appliquer une exemption de visa d’une durée d’au moins de 30 jours pour les délégations d'entreprises vietnamiennes venant sonder le marché russe, celles participant aux activités de promotion du commerce et les touristes en groupe.

Sur les plans scientifique et technologique, les deux pays doivent réserver des ressources financières considérables à des programmes et projets de coopération et de recherche communs ainsi que multiplier les échanges de délégation et promouvoir la coopération entre leurs établissements de recherche et de formation.

L'ambassadeur Dang Minh Khôi a déclaré espérer que sur la base des bonnes relations entre les deux pays, la visite d'État du président russe Vladimir Poutine au Vietnam insufflerait une nouvelle force motrice pour rendre plus étroite et plus efficace la coopération bilatérale, vers un meilleur avenir commun.

VNA/CVN