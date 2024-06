Le Vietnam exporte pour 334,5 millions d'USD de produits de vannerie en cinq mois

Les exportations vietnamiennes de produits de vannerie en mai ont atteint 66,37 millions d'USD, portant le total au cours des cinq premiers mois de l’année à 334,5 millions d'USD, soit une augmentation de 15,4% sur un an, selon les chiffres du Département général des douanes. Il s'agit des signes positifs dans l’exportation de produits artisanaux, même si l’économie mondiale est encore confrontée à de nombreuses difficultés.

Les États-Unis sont demeurés le premier marché à l’export du Vietnam en cinq mois, avec plus de 136,7 millions d'USD, en hausse de 31% sur un an.

Rien qu’en mai, les exportations vietnamiennes de produits de vannerie vers ce pays nord-américain ont atteint plus de 31,5 millions d'USD.

Le marché japonais arrive en deuxième position, avec des importations en mai atteignant 3,6 millions d'USD, en baisse de 8,7% par rapport à la même période de l’année écoulée. Le Vietnam a exporté pour 20,9 millions d'USD vers ce pays d’Asie de l’Est, en baisse de 3%.

De nombreuses opportunités

En 2022, le Vietnam se classait au 2e rang après la Chine parmi les pays et territoires exportateurs de bambou et de rotin au monde et au 10ème rang mondial pour les nattes, avec une croissance moyenne du chiffre d’affaires de 29,5%/an.

Selon les experts, la possibilité pour ces produits vietnamiens d’occuper 10 à 15% de la part du marché mondial est à portée de main lorsque la taille du marché mondial du bambou devrait atteindre 82,9 milliards d'USD d’ici 2028, permettant ainsi au rotin et au bambou de rapporter des milliards d'USD au Vietnam.

Le Vietnam a de nombreuses opportunités de dominer le marché des produits de vannerie, car la superficie du bambou dans le pays atteint 1,5 million d’hectares, répartis dans la plupart des provinces du pays, dont 37 des 63 provinces du pays ont une superficie de plus de 10.000 ha.

