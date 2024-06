La prochaine visite d'État du président russe dynamisera les relations Vietnam - Russie

Phan Anh Son, président de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (VUFO), a affirmé que les relations entre le Vietnam et la Russie ont connu de nombreux succès dans divers domaines, y compris la diplomatie populaire.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, la diplomatie populaire entre le Vietnam et la Russie n'est pas non seulement une coopération entre les deux associations d'amitié Vietnam - Russie et Russie - Vietnam, mais également une coopération entre l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, des organes et des organisations des villes et provinces vietnamiennes et russes.

Dans le cadre des activités politiques et diplomatiques des délégations vietnamiennes en Russie, il y a des rencontres entre les organisations populaires russes et la communauté vietnamienne qui vit, étudie et travaille en Russie.

Le président de la VUFO a également mentionné le nouveau développement de la coopération. L'Association d'amitié Vietnam - Russie a signé un accord de coopération pour la période 2024-2029 avec l'Université pédagogique d'État russe A. I. Herzen, pour promouvoir les échanges entre les peuples, la sensibilisation et la promotion de la culture et de la langue russes au Vietnam et de la culture et de la langue vietnamiennes en Russie.

Le président de la VUFO a déclaré que l'Union discute avec ses partenaires russes pour organiser le premier Forum populaire Vietnam-Russie en 2025, pour célébrer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'ex-Union soviétique (aujourd'hui la Russie) (30 janvier 1950 - 30 janvier 2025). Le Forum sera ensuite organisé chaque année, soit au Vietnam, soit en Russie.

Nguyên Dang Phat, vice-président et secrétaire général de l'Association d'amitié Vietnam - Russie, a souligné l'importance de la prochaine visite d'État du président Poutine au Vietnam à trois égards.

Premièrement, le Vietnam est le seul pays d'Asie du Sud-Est à avoir accueilli six fois des présidents russes, y compris la prochaine visite du président Poutine. En 2010, le président russe Dmitri Medvedev a effectué une visite officielle au Vietnam. Cela montre que les dirigeants russes tiennent en haute estime les relations avec le Vietnam.

Deuxièmement, Nguyên Dang Phat a souligné que la prochaine visite du président Poutine au Vietnam a lieu au début de son nouveau mandat, ce qui démontre l'importance que la Russie et le président Poutine accordent au Vietnam.

Troisièmement, la visite du président Poutine coïncide avec le 30e anniversaire de la signature du Traité sur les principes fondamentaux des relations amicales Vietnam - Russie.

Dans ce contexte, la visite du plus haut dirigeant de l'État russe au Vietnam devrait marquer une nouvelle étape et créer un nouvel élan pour les relations bilatérales. Sur la base de cette visite, les deux pays concluront des accords et définiront les prochaines étapes de la coopération dans la nouvelle période.

Du point de vue de la diplomatie populaire, le vice-président et secrétaire général de l'Association d'amitié Vietnam - Russie a déclaré que la visite du président Poutine est également une opportunité de promouvoir la coopération d'amitié et les échanges entre les peuples.

VNA/CVN