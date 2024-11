Intégration internationale : le Vietnam affirme sa position

En près de deux décennies, le Vietnam a obtenu de nombreuses réalisations en matière de commerce et d’investissement, contribuant non seulement à renforcer sa position dans la chaîne de valeur mondiale, mais démontrant aussi son fort engagement à l’intégration internationale.

Le 11 janvier 2007, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) reconnaissait le Vietnam comme 150e membre officiel. Depuis, le pays a marqué de son empreinte cette organisation par ses réalisations impressionnantes en matière de croissance économique et d’intégration internationale. Ces réalisations constituent pour le Vietnam une forte motivation à continuer de se développer durablement et à devenir un pays ouvert, compétitif et moderne.

Son processus d’adhésion à l’OMC a duré plus d’une décennie, de 1995 à 2007. Après son entrée, ses efforts en matière d’ouverture de l’économie, de réforme institutionnelle et de renforcement de la coopération internationale, lui ont non seulement apporté une croissance exceptionnelle du commerce, mais ont également contribué à attirer d’importants flux d’investissements étrangers. Cela a contribué à changer la physionomie de son économie, et à lui permettre d’occuper une position plus solide dans la région et dans le monde.

L’entrée à l’OMC a non seulement favorisé la croissance du commerce, mais a également élargi la coopération économique et diversifié les débouchés. En octobre 2024, le Vietnam avait signé et mis en oeuvre 17 accords de libre-échange (FTA) et en négociait deux autres. Il est devenu une destination attractive pour les investisseurs internationaux. Ainsi, en 2023, les investissements directs étrangers (IDE) atteignaient 36,6 milliards d’USD, en faisant l’un des principaux pays au monde en matière d’attraction de ces fonds.

Destination de choix de multinationales

De géants du secteur de la haute technologie telles que Samsung, Intel, LG et Foxconn ont des usines au Vietnam. Son adhésion à l’OMC a favorisé le processus de réforme du système juridique et des institutions économiques. Le gouvernement s’est efforcé de modifier et de compléter de nombreuses réglementations juridiques sur l’investissement, le commerce et l’import-export, afin de créer des conditions favorables aux entreprises nationales et d’attirer les investissements étrangers.

Selon le Forum économique mondial (WEF en anglais), l’indice de compétitivité mondiale (Global Competitiveness Index - GCI) du Vietnam a gagné 10 places en 2019 par rapport à 2018, se hissant au 67e rang parmi 141 économies. Après 2019, la pandémie de COVID-19 a empêché la publication de nouvelles données du WEF. Par ailleurs, l’indice de développement durable du Vietnam n’a cessé d’augmenter. En 2023, il s’est classé 54e parmi 166 pays. Ses réalisations en matière de commerce, d’investissement et de réforme juridique montrent clairement que le pays profite efficacement des opportunités offertes par l’OMC pour jeter les bases d’un développement durable pour l’avenir.

Lors de sa visite au Vietnam en mai 2022, la directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a hautement apprécié sa croissance impressionnante du commerce extérieur, notamment dans un contexte d’économie mondiale incertaine. “Le Vietnam est un brillant exemple de croissance économique basée sur l’intégration économique internationale, ce qui lui permet de promouvoir son commerce et ses investissements, et de participer avec succès au processus de mondialisation et de remodelage des chaînes d’approvisionnement tant au niveau régional qu’international”, a affirmé la directrice générale de l’OMC.

Les exportations vietnamiennes ont fortement augmenté, passant de plus de 48 milliards d’USD en 2007 à plus de 355 milliards en 2023. Le pays fait actuellement partie du groupe des 20 premières économies en termes de commerce extérieur, maintenant un excédent commercial continu au cours des huit dernières années. En effet, son excédent commercial est passé de 1,77 milliard d’USD en 2016 à un niveau record de plus de 28 milliards en 2023. La structure de ses exportations a également enregistré une hausse progressive des produits manufacturés et technologiques. En 2023, le chiffre d’affaires des produits manufacturés à l’exportation représentait 85% du total.

Moteur du développement

Le pays est en train de devenir le nouvel atelier du monde. Il est aussi la base de production de nombreux groupes et sociétés, dont des entreprises de haute technologie qui s’affirment de jour en jour dans la chaîne de production régionale et mondiale. Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a déclaré que le Vietnam accordait toujours une grande attention à l’élargissement de ses marchés et de ses relations commerciales sur la scène internationale.

Selon l’expert économique Dr. Nguyên Minh Phong, l’intégration internationale les réformes de politique économique dans le cadre de l’OMC et des FTA ont créé une force motrice puissante pour le développement du Vietnam en tant que pays compétitif et moderne.

Cependant, une intégration plus profonde dans l’économie mondiale présente d’innombrables défis pour l’économie vietnamienne. La directrice adjointe du Département du marché intérieur, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, Lê Viêt Nga, a indiqué que les produits en provenance des pays étrangers bénéficiant de droits de douane réduits avaient tendance à se déplacer fortement vers la consommation sur le marché intérieur, tandis que de nombreux produits vietnamiens doivent répondre aux exigences croissantes des marchés d’importation.

Chu Thang Trung, directeur adjoint du Département des recours commerciaux relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a quant à lui souligné : ”Un certain nombre de produits vietnamiens ont récemment été confrontés à plusieurs enquêtes de défense commerciale, mais c’est une chose inévitable dans le processus d’intégration économique”. Et de poursuivre que l’application de mesures de défense commerciale est en augmentation sur de nombreux marchés. À ce jour, on compte 24 marchés ayant intenté des centaines de poursuites en matière de défense commerciale contre les produits d’exportation vietnamiens. Parmi ceux-ci se trouvent de grands marchés tels que les États-Unis, l’Inde, la Turquie et le Canada.

À l’avenir, le Vietnam continuera à saisir les fluctuations économiques régionales et mondiales, à renforcer sa capacité de prévision et à élaborer des orientations flexibles pour répondre rapidement aux nouvelles politiques des partenaires. En outre, il est nécessaire d’améliorer la qualité des institutionns, de perfectionner le système juridique et de rendre les politiques synchronisées et compatibles avec les engagements en matière d’intégration économique internationale.

Nouvelles exigences du marché mondial

Le ministère de l’Industrie et du Commerce, a quant à lui mis à jour la surveillance de plus de 170 produits d’exportation et établi une liste d’alerte précoce pour 18 risquant de faire l’objet d’une enquête de défense commerciale. Cela aidera les ministères et branches concernés, les localités et les entreprises à réagir de manière proactive et à élaborer des stratégies spécifiques en matière de production et d’exportation afin de minimiser les impacts négatifs dus aux enquêtes de défense commerciale.

Pour améliorer l’efficacité de l’intégration économique internationale, les experts économiques ont proposé aux entreprises vietnamiennes de se renseigner attentivement sur les coutumes, les réglementations et les goûts du marché, ainsi que de se concentrer sur l’investissement dans les technologies et le rehaussement de leur capacité d’administration dans le but de bien répondre aux nouvelles exigences du marché mondial. Il est aussi important de mobiliser et de mieux exploiter les ressources internes pour le développement du Vietnam en tant qu’économie indépendante, autonome, ouverte et prête à s’élancer dans les grands ”terrains de jeu” commerciaux tant au niveau régional qu’international.

Le Vietnam dispose des bases nécessaires à une réforme plus approfondie de sa politique économique, à l’expansion de ses marchés d’exportation et à l’amélioration de sa compétitivité. Dans le même temps, ce processus exige également que les entreprises vietnamiennes améliorent la qualité de leurs produits et se préparent mieux à répondre aux normes élevées du marché international.

Thê Linh/CVN