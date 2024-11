Cà Mau active quatre percées stratégiques pour son développement durable

La province de Cà Mau développe sa planification provinciale pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050, afin d'exploiter pleinement ses atouts, ressources et potentiels. L'objectif est d'assurer un développement rapide, global et durable, en intégrant la croissance verte, l'économie circulaire et l'économie numérique. Cette approche vise à faire de Cà Mau un acteur clé de l'économie maritime, soutenu par quatre avancées stratégiques majeurs de développement.

>> Le Premier ministre inspecte le projet d’autoroute Cân Tho - Cà Mau

>> Plus de 23 millions d'USD pour le développement durable de la pêche à Cà Mau

>> Le modèle de crevetticulture et riziculture reçoit la 1re certification BAP

>> Cà Mau : succès des programmes de développement durable de l’aquaculture

Photo : VNA/CVN

En tant que seule province du pays entourée par trois côtés maritimes, Cà Mau (delta du Mékong) mobilise toutes ses ressources pour développer des secteurs économiques marins clés, notamment la pêche, le tourisme, les énergies renouvelables et le transport maritime. La province construit également un système d'infrastructures synchrone et moderne, facilitant les connexions avec les localités voisines, nationales et internationales. Elle se concentre sur le développement de la science, de la technologie, de l’innovation, ainsi que sur la transformation numérique, tout en améliorant la qualité des ressources humaines.

Dans les domaines culturel et social, un développement global est observé, tandis que les conditions matérielles et spirituelles des habitants s’améliorent. Cà Mau accorde une grande attention à la protection de l'environnement, à la préservation des écosystèmes et à l’adaptation au changement climatique. Parallèlement, elle associe le développement socio-économique au renforcement de la défense et de la sécurité nationales, tout en maintenant la stabilité politique, l'ordre et la sécurité sociale. Elle participe activement à l’intégration économique internationale pour attirer des ressources au service des objectifs de développement durable.

Trois scénarios et quatre avancées stratégiques

La planification de Cà Mau pour 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050, identifie trois scénarios de développement et propose des solutions adaptées à chaque contexte.

Fondé sur des objectifs ambitieux et des impacts décisifs, le scénario 1 prévoit une croissance annuelle du GRDP de 7,5% à plus de 8%. Plus audacieux, le scénario 2 mise sur une croissance du GRDP de plus de 9,1% grâce à une convergence des avantages extérieurs. Prévu pour un contexte défavorable, le scénario 3 vise une croissance du GRDP d’environ 7%.

Photo : NET/CVN

Le scénario 1 repose sur des solutions innovantes : amélioration de l’environnement d’investissement, développement des infrastructures, élévation de la qualité des ressources humaines, et renforcement de l’innovation. Cette stratégie permettra à la province de dépasser son rythme de croissance actuel pour atteindre une progression annuelle moyenne de 7,5% d’ici 2030. Le GRDP par habitant devrait atteindre 90% de la moyenne nationale d’ici 2025 et s’aligner sur cette moyenne en 2030.

L’orientation de développement de Cà Mau est clairement établie, se concentrant sur l'attraction des investissements dans les énergies renouvelables, le développement des infrastructures des parcs industriels, des clusters industriels et de la zone économique de Nam Can. Ces efforts visent à attirer les investissements pour développer l'industrie de haute technologie, l'agriculture, la foresterie et la pêche.

Le développement industriel constituera une force motrice pour promouvoir le développement des systèmes urbains et des industries de services, en mettant particulièrement l'accent sur les services de haute qualité, la formation professionnelle, la santé, le tourisme et d'autres secteurs. L'ensemble de ces initiatives créera de nombreux nouveaux emplois et attirera des travailleurs migrants. La productivité du travail augmentera au-delà du niveau moyen observé pour la période 2016-2020 et dépassera également la moyenne nationale.

Par conséquent, le scénario 1 est déterminé comme étant le plan de développement de Cà Mau et la base pour fixer les objectifs de développement. Pour mettre en œuvre efficacement ces objectifs, la province de Cà Mau identifie clairement trois percées stratégiques.

Photo : VNA/CVN

Premièrement, le développement durable de l'économie maritime est associé à une exploitation efficace du port maritime général de Hon Khoai, dans la zone économique de Nam Can.

Deuxièmement, la province investit dans la réalisation d'un système d'infrastructures synchrone et moderne, en mettant l'accent sur les infrastructures de transport (autoroutes, routes côtières, ports maritimes, aéroports), les infrastructures de l’urbanisme et des zones économiques, les zones et clusters industriels, les infrastructures touristiques, les infrastructures du système d'irrigation et de digues, de prévention des catastrophes naturelles et de la réponse au changement climatique.

Troisièmement, elle formera et développera deux corridors économiques dans le sens de Nord-Sud (ville de Cà Mau - Cai Nuoc - Nam Can - Dât Mui) et d’Est-Ouest (Tân Thuân - Sông Dôc) sur la base de connexion d'autoroutes, de routes côtières, des aéroports, des ports maritimes et cinq pôles de croissance (ville de Cà Mau, Nam Can, Sông Dôc, Tân Thuân, Dât Mui).

Quatrièmement, Cà Mau promeut une transformation numérique globale, améliore la qualité de la réforme administrative et l'environnement des investissements et des affaires, ainsi que le développement de la science, la technologie et l’innovation, et même la qualité des ressources humaines.

Photo : VNA/CVN

Centre de production industrielle de haute technologie

La planification de la province de Cà Mau donne la priorité à la définition d'objectifs et aux tâches de mise en œuvre pour chaque étape et période de développement. Au cours de la période 2021-2025, l'objectif est de restructurer l'économie et de développer les infrastructures socio-économiques pour réussir à jeter les bases d'un développement durable dans les périodes suivantes.

La tâche et la solution de cette phase sont de diversifier et d'accroître la durabilité des sources de revenus du budget local afin d'augmenter les ressources d'investissement pour le développement.

D'une part, Cà Mau profite des politiques de mobilisation des ressources (budget local, soutien central, partenariats public-privé...). D'autre part, elle doit prioriser l'investissement dans les projets stratégiques et préparer les bases des infrastructures essentielles, telles que les transports, les zones économiques, les clusters industriels, les zones urbaines, les pôles agricoles, la logistique et les zones touristiques. L'objectif est d'être prête à saisir les opportunités offertes par le développement des infrastructures de transport dans toute la région, notamment les autoroutes.

Cà Mau planifie et investit également pour former un fonds foncier pour le développement industriel et des services à des prix raisonnables afin d'accroître l'attractivité et la compétitivité en attirant les investissements.

Photo : VNA/CVN

Au cours de la période 2026-2030, l'objectif est de faire de Cà Mau une localité dotée d'une production industrielle bien développée, créant une motivation pour le développement rapide des industries de services, des zones urbaines et améliorant l'efficacité de l'économie agricole.

La croissance économique de Cà Mau repose principalement sur l'augmentation des investissements. Ainsi, la priorité durant cette période est de stimuler l’investissement et d’améliorer constamment la productivité, y compris la productivité du travail et l’efficacité de l’utilisation des capitaux.

En outre, elle continue également à préparer les infrastructures pour être prête à accueillir les opportunités et les connexions issues du développement des infrastructures de transport de la région. Comme lors de la période précédente, Cà Mau mobilise toutes les ressources nécessaires pour renforcer sa connexion au système de transport régional et national, afin de poursuivre son développement industriel tout en posant les bases et infrastructures pour d'autres secteurs porteurs de croissance, tels que le tourisme, les services agricoles, ainsi que l’industrie de transformation et de fabrication.

Les priorités clés de cette période consistent à améliorer l'environnement des investissements et des affaires, à créer de nouvelles opportunités dans ce secteur, et à développer les entreprises de Cà Mau pour qu'elles s'intègrent dans la chaîne de valeur des entreprises d'IDE. Cela vise à établir un écosystème d'affaires sain, tout en renforçant la dynamique interne et les bases du développement économique, ce qui contribuera à accroître durablement les recettes budgétaires de la province.

Photo : Tân Dat/CVN

En outre, Cà Mau se concentre sur le développement d'un système d'infrastructure moderne, créant une base favorable pour augmenter rapidement la productivité du travail, en particulier une infrastructure de transformation numérique pour développer de manière globale le gouvernement numérique et l'économie numérique.

Lorsque l'écosystème industriel est formé et développé, Cà Mau continue de créer un certain nombre de grappes industrielles clés et des clusters industrielles avantageuses. Elle mettra l'accent sur l'investissement dans le développement des zones urbaines de Cà Mau, de Nam Can, de Sông Dôc et d'autres jouent le rôle de pôles de développement. Cà Mau développe également rapidement les services, en particulier ceux liés à l'industrie, aux services de santé, à l'éducation, au commerce de détail, aux services bancaires et autres.

Entre 2031 et 2050, l'objectif est de faire de Cà Mau un centre de production industrielle de haute technologie, d'énergie et de services du delta du Mékong, ainsi que de devenir une localité assez développée du pays.

Au cours de la première moitié de cette période, les investissements continuent d’augmenter et la productivité s’améliore. Cependant, contrairement à la période précédente, l’augmentation de la productivité repose principalement sur la science, la technologie et l’innovation, et non sur une simple croissance des investissements.

Photo : VNA/CVN

Dans la seconde moitié de cette période, Cà Mau s’efforce d’augmenter son contenu d’innovation, en se concentrant particulièrement sur la découverte et le développement de ses valeurs uniques. À cette fin, elle procède à une mise à niveau complète pour accroître l’innovation et développer des atouts distinctifs. Les infrastructures liées à l’éducation, à la formation, à la science, à la technologie, à la santé et à l’environnement sont entièrement modernisées. Parallèlement, Cà Mau met en œuvre des politiques sociales adaptées afin de construire un système de sécurité sociale efficace.

D’ici 2050, Cà Mau ambitionne de devenir une localité développée, caractérisée par une société civilisée et moderne, capable de s’adapter aux changements climatiques. Son économie s’oriente vers un modèle de croissance verte, intégrant l’économie circulaire et l’économie numérique, avec une productivité élevée soutenue par la science, la technologie et l’innovation.

La province préserve et met en valeur les richesses culturelles de son peuple, reconnu pour sa chaleur, son amabilité et son hospitalité. L'écosystème et la biodiversité sont protégés et conservés. Les systèmes urbains adoptent des approches intelligentes et écologiques, tandis que les zones rurales deviennent modernes et civilisées. Les infrastructures socio-économiques et numériques se développent de manière harmonieuse et contemporaine. La stabilité politique, la défense et la sécurité sont assurées, garantissant l'ordre social.

Tân Dat/CVN