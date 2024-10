Le secteur agro-sylvo-aquacole affiche un excédent commercial sur dix mois

Le Vietnam a enregistré 51,74 milliards d'USD d'exportations des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques entre janvier et octobre, en hausse de 20,2% par rapport à la même période de l'an dernier, selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Photo : VNA/CVN

Leur excédent commercial a atteint près de 15,21 milliards, soit une hausse de 62,2% en glissement annuel.

Les produits agricoles ont rapporté à hauteur de 27,38 milliards d'USD (+25,6%) ; les produits de l'élevage, 423,5 millions d'USD (+2,7%) ; les produits sylvicoles, 14,05 milliards d'USD (+19,9%) et les produits aquatiques, 8,33 milliards d'USD (+12%).

Les États-Unis, la Chine et le Japon restent les trois plus grands débouchés, représentant respectivement 21,6%, 21,5% et 6,5% des exportations nationales. Par rapport à l'année dernière, les exportations vietnamiennes de produits agro-sylvicoles et halieutiques vers les trois marchés ont augmenté respectivement de 25,9%, 11,4% et 5,9%.

Au cours de ces 10 derniers mois, le secteur a importé pour une valeur de 36,53 milliards d'USD, soit une croissance annuelle de 8,5%. Actuellement, le Vietnam enregistre six produits agricoles dont le chiffre d'affaires à l'exportation dépassait un milliard d'USD.

VNA/CVN