Tây Ninh

Vers un développement durable de l’agriculture de haute technologie

La province de Tây Ninh (Sud) vise à développer des zones de production agricole de haute technologie dans les districts de Gò Dầu, Tân Châu, Châu Thành, Dương Minh Châu et Bến Cầu. Divers modèles de développement agricole de haute technologie, souvent associés à des activités de tourisme écologique et agricole, ont été mis en place pour améliorer la qualité des produits agricoles et le niveau de vie des habitants locaux, tout en se tournant vers l'exportation de produits agricoles à forte valeur ajoutée.

>> Tây Ninh promeut la haute technologie d’élevage

>> Tây Ninh déroule le tapis rouge aux investisseurs dans l'agriculture high-tech

Selon le dernier rapport du Comité populaire de la province de Tây Ninh, en 2023, la valeur totale de la production agricole, forestière et aquacole a atteint 27.900 milliards de dôngs, représentant environ 25% de la valeur économique totale de la province. Cela souligne clairement le rôle crucial de l'agriculture dans la stabilité économique et sociale de Tây Ninh. Cependant, pour garantir un développement durable, il est nécessaire et urgent d'appliquer la science et la technologie à la production agricole.

Pour répondre aux nouvelles exigences du marché et aux réalités de la production, Tây Ninh a mis en place une stratégie de développement de l'agriculture de haute technologie, axée sur la création de zones de production spécialisées de grande envergure, utilisant des technologies avancées pour optimiser les processus de production et améliorer la qualité des produits.

Photo: Truong Giang/CVN

M. Nguyên Thanh Ngoc, président du Comité populaire provincial de Tây Ninh, indique que d'ici 2025, l'objectif est d'étendre la superficie de l'agriculture de haute technologie dans la province à 5 000 hectares, soit le double de celle de 2020. En particulier, des investissements substantiels seront consacrés aux zones clés telles que Gò Dầu, Châu Thành et le chef-lieu de Trảng Bàng, qui deviendront des "pôles" de l'agriculture de haute technologie, spécialisés dans des produits clés comme la canne à sucre, le caoutchouc et les légumes propres.

Politiques avantageuses

Pour promouvoir le développement de l'agriculture de haute technologie, la province de Tây Ninh a mis en place une série de politiques préférentielles pour attirer les grandes entreprises et sociétés à investir. Concrètement, Tây Ninh facilite les procédures administratives, offre des prêts à taux préférentiels, réduit les impôts et fournit un soutien technique aux entreprises investissant dans l'agriculture de haute technologie.

Selon le Service provincial de la planification et de l’investissement, entre le début de l'année et juin 2024, la province a attiré 27 projets agricoles de haute technologie, représentant un capital total de plus de 5 000 milliards de dôngs. Ces projets se concentrent notamment sur la production agricole propre, sûre et durable, avec un objectif d'exportation. Cela constitue un signe positif pour le secteur agricole de Tây Ninh, qui se transforme progressivement grâce à l'application de technologies avancées et à l'afflux de ressources d'investissement.

Photo : BCT/CVN

Tây Ninh ne se contente pas de développer une agriculture de haute technologie à court terme, mais vise également à construire une agriculture durable, respectueuse de l'environnement et intégrée au niveau international. Associer développement agricole et protection de l'environnement devient une tendance incontournable face au changement climatique et aux exigences strictes des marchés internationaux.

Selon les prévisions du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le Vietnam pourrait devenir l'un des principaux exportateurs mondiaux de produits agricoles de haute technologie d'ici 2030, avec une contribution significative de Tây Ninh. Des produits comme la canne à sucre, le caoutchouc, les légumes et les fruits de Tây Ninh ne visent pas seulement le marché intérieur, mais aussi des marchés exigeants tels que l'Union européenne, les États-Unis et le Japon.

Un exemple de réussite est la coopérative de légumes propres Tân Biên, qui a signé des contrats d'exportation avec des partenaires au Japon. Avec une production annuelle d'exportation de 500 tonnes de légumes, cette coopérative renforce progressivement la position des produits agricoles de Tây Ninh sur le marché international.

Selon le Service provincial de l’Agriculture et du Développement rural, fin décembre 2023, la province comptait 122 coopératives agricoles, représentant environ 66 % du total des coopératives de la province, et attirant près de 3 880 membres. Parmi elles, 80 coopératives participent à des chaînes reliant les entreprises et les coopératives entre elles.

Photo: CTV/CVN

Pour soutenir efficacement les coopératives agricoles, le gouvernement local a adopté de nombreuses politiques d'accompagnement et d'incitation. Ces politiques visent à permettre aux coopératives agricoles de maintenir et d'étendre leurs activités, en offrant des formations, en promouvant les ressources humaines, en facilitant la promotion commerciale, l'expansion du marché, l'application de nouvelles technologies, et en améliorant l'accès aux capitaux et aux financements.

Valoriser la marque de produits

Tây Ninh possède un terrain plat traversé par la rivière Vàm Cỏ Đông, le bassin Dầu Tiếng et un vaste réseau de canaux, ce qui en fait également le grenier à riz de la région du Sud-Est. Les riziculteurs de Tây Ninh ont désormais uni leurs forces pour produire des produits de marque de haute qualité destinés à l'exportation.

Dans les districts de Châu Thành, Bến Cầu et Gò Dầu, près de 600 ménages riziculteurs participent au groupe coopératif Đức Thành (THT), cultivant environ 2 020 hectares de rizières selon la norme VietGAP. Les produits de ces agriculteurs sont achetés, transformés et exportés par la Sarl Lúa Vàng Việt.

Selon Đào Duy Sang, directeur adjoint de Lúa Vàng Việt et responsable des opérations de THT, grâce à l'application de la norme VietGAP, la qualité et la production de riz du groupe Đức Thành - Lúa Vàng Việt sont en constante amélioration. À chaque récolte, THT produit en moyenne 14.000 tonnes de riz. La Sarl Lúa Vàng Việt a construit une usine moderne de transformation du riz, d’un coût de 4 millions d’USD, avec une capacité annuelle de 44.000 tonnes. Après la récolte, le riz est transporté directement à l’usine pour être séché, moulu et trié, permettant ainsi de sélectionner des grains de qualité.

En appliquant les avancées scientifiques et technologiques directement du champ à l'usine de transformation, les riz du groupe coopératif Đức Thành - Lúa Vàng Việt gagnent en notoriété au niveau national et sont exportés vers l'Afrique du Sud, les pays d'Afrique de l'Ouest, l'Indonésie et les Philippines. En 2022 et 2023, le riz de Lúa Vàng Việt a été élu produit vietnamien de haute qualité par les consommateurs. En outre, cette marque a obtenu le certificat HACCP, le certificat d'hygiène et de sécurité alimentaire ainsi que le prix de l’enseigne d’or en agriculture du Vietnam.

Photo: Truong Giang/CVN

Tây Ninh est également réputée pour la production de pommes cannelles. Par exemple, la coopérative de services agricoles Minh Trung, située dans le quartier Tân Trung B, commune de Tân Hưng, district de Tân Châu, possède 100 hectares de pommes cannelles cultivées selon la norme VietGAP. Cette coopérative collabore également avec 100 jardiniers, couvrant ainsi une superficie totale allant jusqu'à 500 ha. La quantité annuelle de pommes cannelles récoltée par la coopérative est estimée à plusieurs milliers de tonnes.

Trà Minh Nhân, directeur de la coopérative, a indiqué que la plupart des producteurs de pommes cannelles utilisent désormais des systèmes d'irrigation automatique, permettant d'économiser l'eau et d'améliorer la productivité et la qualité pour répondre à la demande locale. Selon M. Nhân, chaque récolte permet aux producteurs de réaliser un bénéfice de 150 à 200 millions de dôngs par hectare.

La transformation numérique et l’adoption de technologies avancées sont encouragées par les autorités locales pour améliorer la productivité et la qualité des produits, répondant ainsi aux normes nationales et internationales, tout en respectant l’environnement. Ces modèles de production offrent également aux producteurs l'opportunité d'associer le développement agricole au tourisme, contribuant ainsi à augmenter leurs revenus.

C’est le cas de la ferme Ba Den, spécialisée dans la culture de melons associée à l’écotourisme, au bien-être et à la gastronomie. Ce