Vietjet ouvre une liaison aérienne Hanoï - Kuala Lumpur

Le 23 novembre, à Kuala Lumpur, la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a officiellement inauguré un nouveau vol reliant Hanoï et la capitale malaisienne, favorisant les échanges économiques, culturels et touristiques entre deux pays, ainsi qu'avec l’Asie du Sud-Est.

Photo : VJ/CVN

L'événement a eu lieu en présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, en visite officielle en Malaisie. L'ouverture de cette ligne aérienne s'inscrit dans le contexte où le Vietnam et la Malaisie renforcent leurs relations vers un partenariat stratégique global, ouvrant de nouvelles opportunités de coopération et de développement.

Reliant les deux capitales, cette ligne aidera à renforcer le réseau aérien de la région et à dynamiser la coopération économique et culturelle entre les deux pays. Avec sept vols aller-retours par semaine, elle sera opérationnelle à partir du 28 novembre prochain. Il s'agira de la deuxième ligne de Vietjet reliant le Vietnam et la Malaisie, après Hô Chi Minh-Ville - Kuala Lumpur lancé en 2016.

Avec cette nouvelle liaison, Vietjet doublera le nombre de ses vols entre le Vietnam et la Malaisie, à 14 allers-retours hebdomadaires, répondant ainsi à la demande croissante de voyages entre les deux pays.

Photo : VJ/CVN

Les capitales de la Malaisie et du Vietnam sont deux destinations riches en identité culturelle et historique. Kuala Lumpur se démarque avec les tours jumelles Petronas, et sa riche cuisine mêlant influences malaise, chinoise et indienne. De plus, les visiteurs peuvent également explorer facilement les zones écologiques et les forêts tropicales de la capitale malaisienne. Hanoi est attrayante avec des reliques culturelles et historiques telles que la citadelle impériale de Thang Long, le lac Hoàn Kiêm et une cuisine de rue réputée dans le monde.

Selon Vietjet, les dirigeants des deux pays ont hautement apprécié le rôle de la nouvelle liaison et se sont dits convaincus qu'elle contribuerait à promouvoir la coopération bilatérale, à approfondir les relations stratégiques entre le Vietnam et la Malaisie, ainsi qu’à contribuer au développement de l’ASEAN.

Tân Dat/CVN