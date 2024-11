Les entreprises se préparent pour la haute saison des achats du Têt

Les autorités et les entreprises vietnamiennes déploient des programmes de promotion complets pour stimuler les dépenses de consommation pour les prochaines vacances du Têt (Nouvel An lunaire).

Photo : VNA/CVN

Selon les producteurs et les détaillants, le pouvoir d’achat ne sera pas aussi élevé que prévu en raison des vents contraires économiques, en particulier les impacts du typhon Yagi qui a sapé la confiance des consommateurs et poussé les acheteurs de tout le pays à se serrer la ceinture.

Le Service de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville adopte une approche multidimensionnelle pour stabiliser le marché, en négociant activement des politiques de rabais avec les réseaux de distribution pour atténuer la pression sur les prix, en particulier pour les produits essentiels pendant la haute saison du Têt.

Stimuler les dépenses de consommation

En outre, il appelle à une participation proactive des entreprises par le biais de programmes promotionnels, d’incitations commerciales et d’organisation de foires commerciales de printemps pour stimuler les dépenses de consommation.

Le président de la compagnie par actions Vissan, Nguyên Phuc Khoa, a fait savoir que l’entreprise avait préparé les matières premières à l’avance et avait intensifié la production pour fournir 930 tonnes de produits frais et près de 3.700 tonnes de produits transformés à plus de 120.000 points de vente dans tout le pays. Vissan stocke 10 à 20% supplémentaires de son inventaire, créant ainsi une réserve contre les pénuries inattendues du marché pendant les vacances du Têt.

Entre-temps, Saigon Co.op a défini son approvisionnement de fin d’année depuis la mi-2024 et a établi des partenariats à long terme avec les distributeurs, permettant une planification de la production plus prévisible. Au-delà de la gestion des stocks, l’entreprise fournit un soutien financier aux petits fournisseurs en les mettant en relation avec des partenaires bancaires et en organisant diverses campagnes de promotion pour stimuler les dépenses et soutenir le développement du marché pour les entreprises.

Après s’être inscrites pour rejoindre le programme de stabilisation du marché, 23 entreprises clés de la province de Kiên Giang ont stocké plus de 4,56 billions de dôngs (179,38 millions d'USD) de produits pour la saison des achats. Dans le même temps, la province de Tây Ninh a également publié un plan visant à stabiliser le marché des biens essentiels pour les vacances du Têt, la valeur totale des biens réservés pour répondre à la demande du marché pendant un mois étant d’environ 260 milliards de dôngs.

Assurer un approvisionnement équilibré

À Hanoï, l’administration locale a pris des mesures pour assurer un approvisionnement équilibré en biens en prévision des besoins accrus des consommateurs pour la célébration du Têt. Il s’agit notamment d’organiser des événements de liaison régionale et des activités promotionnelles avec d’autres provinces et villes.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce continuera de renforcer le commerce intérieur et de coordonner ses efforts avec les départements et secteurs locaux pour suivre de près l’évolution du marché et assurer un approvisionnement adéquat en biens essentiels pour les consommateurs, en particulier pendant les périodes de pointe des vacances.

Une attention particulière sera accordée au développement du commerce électronique pour capitaliser sur la numérisation rapide de l’économie, tandis que les efforts seront intensifiés pour prévenir la contrebande, la fraude commerciale et la concurrence déloyale.

VNA/CVN