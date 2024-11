Les produits agricoles et aquatiques de Cà Mau recherchés par les grands distributeurs

Au cours des dix derniers mois, les exportations de la province de Cà Mau (Sud) ont atteint environ 1,1 milliard d’USD, enregistrant une augmentation de 10% par rapport à la même période en 2023. Cette croissance est due à l’essor des exportations de produits agricoles et aquatiques, parmi lesquels figurent les crevettes, le poisson, les crabes, les calamars, le riz, le miel et les fruits frais.

Bénéficiant d'une situation géographique stratégique, au cœur des eaux des pays d'Asie du Sud-Est et sur le corridor de développement économique sud du programme de coopération pour le développement de la sous-région du Mékong élargi, Cà Mau se distingue comme l'une des quatre provinces et une ville économique clé du delta du Mékong, constituant une porte majeure pour le commerce maritime international.

La province est également reconnue comme l'une des plus grandes zones de pêche du Vietnam, avec un potentiel considérable et des avantages significatifs pour le développement de l'économie marine et de l'aquaculture.

Pour renforcer ces atouts, la province a encouragé le développement de zones de production agricole concentrées et à grande échelle, caractérisées par une production stable grâce à l'application de techniques avancées. Elle a également promu le développement de systèmes d'entrepôts et divers types de services logistiques, dans le but de réduire les coûts logistiques. Ces initiatives s'accompagnent de politiques visant à stimuler la production agricole et à moderniser les infrastructures logistiques.

Aujourd'hui, les principaux produits agricoles et aquatiques de Cà Mau sont exportés vers plus de 60 pays et territoires à travers le monde, y compris des marchés particulièrement exigeants comme le Japon, les États-Unis et l'Union européenne.

À la conquête du marché domestique

Au niveau national, les produits agricoles et aquatiques de la province de Cà Mau sont prisés et recherchés par de nombreux groupes de distribution et détaillants. En particulier, lors de la conférence de connexion et de promotion du commerce des produits agricoles et aquatiques de la province, tenue le 15 novembre à Cà Mau, plusieurs partenaires nationaux et internationaux ont signé des contrats avec les entreprises locales pour la consommation de produits agricoles et aquatiques de la région.

Le 18 novembre, Trương Hà Phương Anh, directrice du Centre provincial de promotion des investissements et de soutien aux entreprises (iPEC), a déclaré qu’au cours de cette conférence, 209 transactions ont été conclues en direct entre 42 entreprises locales de transformation et d’exportation de produits aquatiques, ainsi que des producteurs certifiés OCOP, et cinq grandes chaînes de distribution de la région : Central Retail, Saigon Co.op, Kingfood Mart, Bach Hoa Xanh et Satra.

Parmi ces accords, le groupe Central Retail a signé un contrat avec le groupe Minh Phú et un accord de coopération avec Thủy Lực pour fournir des produits de bœuf au supermarché GO! Bac Liêu. Central Retail prévoit également de collaborer avec des fournisseurs de crevettes séchées de Cà Mau sous une marque propre. Les premières discussions ont été menées avec cinq partenaires locaux : la SARL Dương Thành Công, les coopératives Trúc Thượng, Lâm Dương et Ngọc Giàu Seafood.

Saigon Co.op a pour sa part établi des accords avec la coopérative de craquelins de crevettes Hằng Vĩnh Nam Căn, la Sarl Hùng Khanh, ainsi que les coopératives agricoles Tài Thịnh Phát, Mỹ Phương et Minh Duy.

Kingfood Mart s’intéresse particulièrement aux crevettes, aux crabes et aux produits à base de riz écologiques. Cette chaîne de supermarchés est actuellement en négociation avec la Sarl de Thái Bình, la coopérative Đoàn Phát et la Sarl de produits aquatiques AB. Des discussions se poursuivent pour élargir les coopérations avec d’autres partenaires locaux, tels que la coopérative agricole Tài Thinh Phát.

Bach Hoa Xanh a conclu un contrat avec le groupe Minh Phú et est en train de finaliser les démarches pour introduire les produits de la Sarl Hùng Khanh et de la coopérative Minh Duy sur ses rayons.

Satra, de son côté, s’intéresse aux craquelins de crevettes et aux produits à base de crevettes séchées afin de répondre à la demande accrue prévue pour le Nouvel An lunaire. L’entreprise a échangé des informations et collecté des échantillons de produits, notamment des crevettes séchées, du poisson séché et des craquelins de crevettes, et prévoit d’organiser prochainement des séances de travail et des enquêtes directes auprès des fournisseurs de Cà Mau pour orienter ses coopérations futures.

Sur le plan international, des entreprises importatrices de Singapour, de Malaisie, du Japon et de Chine ont également manifesté un vif intérêt pour les produits de Cà Mau. Le groupe japonais AEON TOPVALU, un acteur majeur du commerce en Asie, a collaboré avec cinq entreprises vietnamiennes d’exportation de fruits de mer, dont la Sarl Anh Khoa, la société par actions de transformation et de services de produits aquatiques de Cà Mau, la Sarl Quốc Việt, la Sarl AB et la coopérative Nông Thinh Phát.

Ces partenaires ont exprimé un besoin croissant d’importer des produits à base de crevettes et des plats prêts à consommer, tels que des crevettes braisées, des snacks à base de crevettes, des anchois séchés ou encore des courbines séchées, destinés aux marchés chinois, taïwanais et hongkongais. Des visites spécifiques sont prévues pour janvier 2025.

Le groupe singapourien 101 PTE Vegetarian, dirigé par un importateur d’origine vietnamienne, a signé un protocole de coopération avec l’Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques de Cà Mau. Ce partenariat vise à intensifier les exportations de fruits de mer, notamment de crabe, de craquelins de crevettes et de crevettes séchées. Actuellement, le groupe collabore avec la coopérative Cái Bát pour exporter du crabe vers Singapour.

En Malaisie, la chaîne de supermarchés NSK GROCER SDN BHD, qui possède une vaste expérience dans l’importation de produits agricoles et aquatiques vietnamiens, s’est rapprochée de la coopérative Tài Thịnh Phát pour des produits à base de crabe et de la Société par actions d’import-export de Nam Căn pour des produits à base de crevettes.

Enfin, des partenaires de République de Corée, du Japon, de Chine et de Taiwan (Chine) ont, après avoir testé les produits de Cà Mau, exprimé leur intérêt pour des craquelins de crevettes, du riz écologique et des cornichons de typha orientalis. Ils ont entamé des démarches pour importer ces produits dans leurs marchés respectifs.

Promouvoir des spécialités locales

Lors de la conférence, la vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a vivement salué l’organisation de cet événement consacré à la promotion commerciale des produits agricoles et aquatiques de la province de Cà Mau. Elle a particulièrement souligné la participation significative d'un grand nombre d’agences de gestion d’État responsables du commerce, du réseau commercial vietnamien à l’étranger, ainsi que de représentants d’associations, d’organisations de promotion du commerce, de systèmes de distribution et d’entreprises d’importation. Selon elle, cette mobilisation témoigne clairement des efforts entrepris pour promouvoir et connecter les marchés des produits agricoles et aquatiques de Cà Mau.

Cet événement constitue une opportunité précieuse pour les entreprises d'exportation de produits agricoles et de pêche de Cà Mau. Il leur permet d’explorer le potentiel et les caractéristiques des marchés internationaux tout en s’informant sur les normes et réglementations spécifiques de ces marchés. Cela leur offre aussi la possibilité de développer des solutions concrètes pour renforcer leurs activités commerciales. Par ailleurs, les entreprises étrangères peuvent évaluer directement la capacité de production et d’approvisionnement des entreprises locales, tout en découvrant les avantages stratégiques et logistiques de la province.

Grâce à des sessions d’échange, de discussion et de mise en relation, organisées en présentiel et en ligne, cette conférence va bien au-delà de la simple promotion des produits, des marques ou de l’environnement d’investissement de la province. Elle constitue un point de départ pour établir des partenariats durables, élargir et renforcer les chaînes d’approvisionnement existantes, et en créer de nouvelles dans une perspective de durabilité. Ces efforts visent à intégrer les principaux produits agricoles et aquatiques de Cà Mau dans la chaîne de valeur mondiale, tout en les rendant plus accessibles aux consommateurs domestiques.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce s’est engagé à continuer d’accompagner le Comité populaire de la province de Cà Mau ainsi que les entreprises locales. Cet accompagnement inclut des initiatives de promotion et de mise en relation commerciale pour les produits phares de Cà Mau, ainsi que des efforts pour surmonter les difficultés rencontrées dans les échanges commerciaux internationaux. L’objectif est de créer les conditions les plus favorables pour que les entreprises se développent, diversifient leurs marchés d’exportation, et assurent la pérennité de leurs chaînes d’approvisionnement.

Actuellement, l’aquaculture dans la province de Cà Mau suit une trajectoire de développement durable et efficace, avec une diversification des espèces et des méthodes d’élevage. La province structure ses activités en chaînes de production bien organisées. L’industrie de la crevette, en particulier, représente 80% de la valeur de production du secteur aquacole et 49% de la valeur totale du secteur agricole de la province.

Cette industrie touche directement plus de 50% de la population locale, avec plus de 350.000 emplois générés, dont environ 300.000 dans l’élevage de crevettes. Parallèlement, l’élevage d’huîtres et de coques sanguines le long des côtes, ainsi que la pisciculture en cage autour des îles, se développent fortement, avec une production aquacole annuelle moyenne dépassant 370.000 tonnes.

Cà Mau est l'une des quatre principales zones de pêche du Vietnam, couvrant plus de 70.000 km², avec 280.000 ha consacrés à l’aquaculture. La production annuelle de crevettes atteint environ 250.000 tonnes, ce qui alimente 41 usines de transformation de produits de la mer, pour un chiffre d’affaires à l’exportation d’environ 1 milliard d’USD par an.

En dehors des crevettes, le crabe de Cà Mau bénéficie également d’un avantage compétitif notable, grâce à sa chair savoureuse, sucrée et ferme. Ces crabes, élevés conjointement avec des crevettes et d’autres espèces aquatiques, couvrent une superficie d’environ 250.000 ha, pour une production annuelle d’environ 25.000 tonnes. Les produits dérivés du crabe de Cà Mau sont exportés vers des marchés comme les États-Unis, la Chine, le Laos et le Cambodge.

Avec des ressources et des produits diversifiés, la province de Cà Mau redouble d’efforts pour promouvoir le commerce et élargir ses marchés, notamment pour ses produits agricoles et aquatiques labellisés OCOP.

Selon Lê Van Su, vice-président du Comité populaire de la province, Cà Mau compte 151 produits OCOP reconnus, dont 29 classés 4 étoiles et 122 classés 3 étoiles. Les producteurs locaux respectent des exigences strictes en matière de capacité de production, de liens de production, et de certifications de qualité, comme ISO, VietGAP et HACCP. Ces produits bénéficient de conditionnements soignés et d’une traçabilité claire.

Grâce au soutien constant du ministère de l’Industrie et du Commerce, la province de Cà Mau exploite pleinement son potentiel d’exportation. Ses produits agricoles et aquatiques OCOP sont exportés vers plus de 60 pays et territoires, y compris des marchés très exigeants tels que le Japon, les États-Unis et l’Union européenne.

Les efforts de promotion commerciale, les festivals consacrés aux crevettes et aux crabes, ainsi que les conférences et expositions organisées localement et à l’étranger permettent aux entreprises de Cà Mau de mieux comprendre les besoins réels des marchés nationaux et internationaux. Ces initiatives les aident à élaborer des stratégies adaptées aux tendances de consommation et aux normes de qualité, ce qui renforce leur compétitivité et leur permet d’élargir leurs débouchés à l’exportation.

Texte et photos : Truong Giang/CVN