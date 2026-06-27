Les États-Unis frappent des cibles iraniennes

L'armée américaine a lancé vendredi 26 juin des frappes aériennes contre des sites de stockage de missiles et de drones iraniens ainsi que contre des installations radar côtières, qualifiant cette opération de "réponse puissante" à l'attaque présumée par un drone iranien contre un navire commercial transitant par le détroit d'Ormuz la veille, selon le Commandement central des États-Unis.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'attaque iranienne par drone contre un navire marchand dans le détroit a "clairement violé le cessez-le-feu" et "porté atteinte à la liberté de navigation alors que les échanges commerciaux transitent de plus en plus par ce corridor commercial international vital", a déclaré le commandement dans un message publié sur X.

Le commandement s'est engagé à "continuer d'assurer la coordination et le soutien nécessaires au passage en toute sécurité des navires commerciaux transitant par le détroit", tout en restant "présent et vigilant" afin de garantir que l'accord de paix récemment signé entre les États-Unis et l'Iran soit "respecté, et pleinement en vigueur".

Plus tôt vendredi, le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran avait lancé jeudi 25 juin au moins quatre drones d'attaque à usage unique contre le cargo.

Un drone a "frappé de plein fouet" le pont supérieur du navire, causant des dégâts mais lui permettant de poursuivre sa route, a précisé M. Trump, ajoutant que trois autres drones avaient été abattus par les forces américaines.

Le protocole d'accord récemment signé entre les États-Unis et l'Iran prévoyait la réouverture du détroit d'Ormuz, une voie navigable vitale qui transportait environ 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux avant le conflit, et exigeait de l'Iran qu'il autorise le passage des navires commerciaux sans frais pendant 60 jours.

Les dernières données relatives au trafic maritime indiquaient une reprise partielle du trafic dans le détroit suite à la signature du protocole d'accord, même si les flux actuels restaient bien en deçà des niveaux d'avant-conflit.

Xinhua/VNA/CVN