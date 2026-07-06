Yémen : 16 soldats tués dans une attaque des Houthis

Seize soldats yéménites ont été tués dans une attaque de rebelles houthis au sud de la ville portuaire de Hodeida (Ouest) contre des forces loyales au gouvernement reconnu par la communauté internationale, ont annoncé dimanche 5 juillet à l'AFP deux sources médicales.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les hôpitaux de cette région bordée par la mer Rouge ont reçu 16 morts et 22 blessés parmi les forces pro-gouvernementales, ont précisé ces deux sources.

Un officier basé dans la localité de Hays, où les violences se sont déroulées entre vendredi soir 3 juillet et samedi matin 4 juillet, avait plus tôt affirmé à l'AFP que 14 soldats avaient été tués lors de "combats acharnés" ayant également fait 23 blessés dans leurs rangs.

Selon cet officier, qui s'exprimait sous couvert d'anonymat, les Houthis ont brièvement pris le contrôle de positions loyalistes avant d'en être délogés par une contre-attaque.

"Il s'agissait de l'attaque houthie la plus meurtrière depuis des années", a-t-il ajouté. La plupart des soldats tués ou blessés ont été touchés par des tireurs d'élite, avant que les opposants ne tirent des drones et des obus de mortier.

Un autre responsable militaire avait annoncé ce bilan de 14 tués et indiqué que les assaillants avaient été repoussés après plusieurs heures de combats, subissant eux aussi des pertes dont l'ampleur n'a pas été précisée.

Les opposants sont en guerre contre les forces du gouvernement depuis 2015 et contrôlent de larges pans du Yémen, dont la capitale Sanaa et une grande partie du nord du pays dont Hodeida, sur la mer Rouge.

Ce conflit a fait des centaines de milliers de morts et provoqué une crise humanitaire de grande ampleur dans le pays le plus pauvre de la péninsule arabique, même si le conflit est de facto gelé depuis une trêve négociée sous l'égide de l'ONU en 2022.

AFP/VNA/CVN